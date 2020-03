Qué nos enseña el coronavirus

Viernes 20 de marzo de 2020

El coronavirus nos hizo recordar la interconexión que tenemos los seres humanos, por más que nos separen las fronteras, muros, historia y cultura. Estamos en una etapa de la humanidad en la cual somos más conscientes de que si le pasa algo a alguien en la otra parte del mundo, nos afecta.

El virus nos volvió a mostrar que debemos ser humildes, que “somos polvo y en polvo nos convertiremos”, que debemos ver al poder como un servicio, no como una prerrogativa. El virus nos hizo rememorar nuestra igualdad, que no hay razas superiores o mejores, a todos nos afecta. Cuando hay exceso de narcisismo que se vuelve psicosis, reconocer al otro nos previene de enfermedades mentales y fisiológicas. El virus nos hizo ver la importancia de la solidaridad inversa, dónde quedarte, en tu casa, para no propagar el virus, se ha vuelto un acto de altruismo. Nos cuesta hacerlo porque el neoliberalismo ha roto los lazos de solidaridad.

El virus nos hizo conscientes de la importancia de tener un Conicet, con investigadores que logren descubrir la cura a los virus, hongos y bacterias que nos afectan. Que reducir presupuestos, salarios, insumos a estos organismos es peligroso y torpe; cerrar universidades de donde saldrán los futuros científicos es quemar oportunidades y soluciones. Además nos hizo revalorizar la naturaleza, la que arrasamos todos los días para plantar monocultivos, que es de donde salen nuestros remedios, además de que no podemos intervenirlas a nuestro antojo, como construyendo megarrepresas en climas subtropicales.

El virus nos volvió a enseñar la importancia de las vacunas, que previenen de enfermedades infecciosas, no entra en el coco y que deja entrar al meningococo; las vacunas son patrimonio sanitario. El virus nos volvió a mostrar la relevancia del Estado, de que debe actuar rápido ante una pandemia; no le debe faltar el Ministerio de Salud, nunca hay que reducirlo a secretaría, se necesitan personas que se dediquen a pensar exclusivamente en los problemas de salud de la población.

El Estado es mesura, equilibrio y racionalidad frente a un mercado que vende a su madre y a su patria. Donde hay a una necesidad nace un derecho, pero debe haber un Estado que lo haga valer.



Pablo Martín Gallero

Puerto Rico