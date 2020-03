Lunes 9 de marzo de 2020

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, tildó ayer de “lamentable” el lockout del campo fogoneado por la Mesa de Enlace y advirtió que “no jodan con los camioneros en la ruta” porque el gremio va a “proteger” a los afiliados.“Un chofer pasa días y días en la ruta dejando de lado a su familia para llevar un mango más. Nosotros vamos a proteger a nuestros afiliados, que no jodan con los camioneros en la ruta “, alertó a la Mesa de Enlace.En ese sentido, insistió: “Le pedimos al campo que lleve adelante su reclamo, pero que no joda a los trabajadores que están manejando en la ruta”.Para Moyano, “el presidente pide solidaridad a los que menos tienen para que sean beneficiados los desprotegidos por el modelo económico anterior”.“El gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo por el desastre económico que dejó Mauricio Macri, apoyado por la gente del campo”, apuntó.Al realizar un análisis sin concesiones respecto al lockout de la Mesa de Enlance del campo, sostuvo: “Estos tipos que ganan millones y millones de dólares no son capaces de compartir parte de sus ganancias para poder dar soluciones a los múltiples problemas que tiene el país”.El paro de cuatro días empezó a la medianoche y se extenderá hasta el próximo jueves.