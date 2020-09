Que la prisa no perjudique - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Cultivar la paciencia no es fácil ni frecuente. Por el contrario, cada vez hay menos capacidad para esperar, incluso aunque se sepa que es lo mejor. Desde luego que no siempre es lo aconsejable, pero la experiencia, ese peine que te dan cuando te quedás pelado, ese reel profesional que te regalan cuando ya no aguantás ni un rato a la intemperie, indica que en determinadas actividades lo mejor es darle tiempo al tiempo. Así como el arroyo avanza sin prisa pero sin pausa hasta convertirse en río Paraná (desde ayer viudo), así también los chicos aprenden que la pesca exige ganarle al apuro.