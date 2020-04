Que la banda siga tocando

Viernes 17 de abril de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Más allá de que en todas las facetas de la vida la música nos acompaña, nutre y cobija de cerca, la liturgia popular de reunirse ya sea en torno a una guitarra, bajo un escenario o en una peña, es uno de los lujos que más extrañamos en cuarentena.

Ayer, en este clima tan atípico los músicos locales celebraron su día entre homenajes virtuales, reflexiones con colegas y nuevos proyectos. Además del contacto vía pantallas, algunos, como las Lira Verá, improvisaron una especie de festival peñero desde su casa en Itaembé Guazú y alentaron a todo el barrio que se unió en sapucays, coros y, aunque seguramente no fueran vistos, en baile.

Con motivo del Día del Músico Misionero, la serenata en honor a Alcibíades Alarcón también fue diferente y tuvo a sus exponentes desde sus casas, transmitida por la Secretaría de Cultura a través de YouTube.

“Siempre íbamos a la tumba de Alcibíades y es la primera vez en años que no sucede”, expuso Pamela Ayala, una de las artistas que participó de la transmisión matutina como las Lira Verá. Completando el cupo femenino también dieron su aporte: Patricia Gaona desde Buenos Aires, Susana Moreno, Nerida Bader y Luna Zuetta (junto a Karoso obvio). Hubo artistas de diferentes puntos de la provincia y Joselo Schuap ofició de anfitrión. Entreo otros logros, reconoció la creación de la Asociación Músicas Unidas de Misiones (MUM).

En este marco Pamela también recordó que para los músicos, sobre todo para quienes viven de hacer shows, “la situación está muy difícil”. “Hay que pelearla y ponerle toda la fuerza. Creo que siempre quepasan cosas malas en la vida y nos caemos mal, es para volver a levantarnos bien, bien fuertes”, resumió la cantante al tiempo que graficó que tal como los músicos se amañan siempre para hacer diferentes tareas a la vez, esta pandemia trae la enseñanza de nuevas habilidades y también el compartir con pares impensados.

“Hace poco grabamos Misionero y guaraní y fue muy lindo conectarme con otros artistas con los que nunca canté en un escenario, pero que esta situación nos lleva a unirnos”, contó la joven de poderosa voz. A su vez, como la tecnología hoy rompe todos los límites geográficos, le permitió codearse con “musicas de otros lugares del mundo. Conocí mujeres cantoras nuevas con las que ya estamos en contacto y que cuando pase todo esto vamos a encontrarnos”, relató.

Como otro gran encuentro virtual, Sergio Riquelme, cantante de Herencia Gaucha, adelantó que la próxima semana entonarán Canción del Iguazú, del mítico Ramón Ayala junto a Pico Núñez, el Chaqueño Palavecino, Julio Cáceres de Los de Imaguaré y Maca Sequeira.

“La verdad feliz de poder disfrutar de esta ‘enchamigada’ que puedo hacer con amistades que me regaló la vida, que me regaló la música”, ilustró Riquelme al resaltar la admiración por sus colegas. “Yo me crié escuchando Los de Imaguaré”, sostuvo quien recuerda con nitidez ser muy chiquito y acompañar a su papá a Posadas, donde compraron un cassette de ‘éxitos’ de la banda chamamesera. “Me acuerdo patente. Era un cassette que lo dimos vuelta por todos lados. Los dejamos afónicos a Los de Imaguaré, de tanto escucharlo”, reflejó Riquelme, con su característica frescura.

El oriundo de Iguazú también se mantiene alerta ante el parate de la actividad, tanto como músico como productor audiovisual.

“Estamos muy golpeados. Quiero levantarme y leer que hay un show en tal lado de Fabián Meza o que Pamela Ayala cantará en tal otro. Los principales afectados somos nosotros, los que generamos espectáculos, los artistas, productores audiovisuales y entonces realmente nos afecta demasiado”, manifestó sin dejar de mantener en alta la esperanza de que pronto podrá tener un emotivo encuentro con sus colegas en algún escenario.



Pausa para crear

“Ojalá que pronto se termine, porque necesitamos llevar el puchero a la mesa y para eso necesitamos que vuelvan los espectáculos” consideró Bichy Vargas, de Los Mitá.

Sin embargo, con una tranquilidad palpable y la mente puesta en proyectos futuros, Bichy refirió que en esta cuarentena se está dedicando más que nunca a componer y crear.

“Tengo mi tiempo ocupado mentalmente en mis nuevas creaciones, en seguir escribiéndole a la tierra misionera. Estoy priorizando nuevas cosas, nuevas ideas, anotando en mi agenda cada una de las cosas que me voy marcando y con la esperanza de que pueda terminar pronto esto y poder concretar los proyectos”, arrancó diciendo el Bichy, que como otros tantos, replica en sus redes y la del grupo todos los avances musicales que experimenta.

Asimismo, consciente de que muchas veces se posterga indeterminadamente las iniciativas, está impulsando “darle otro formato a la sonoridad de Los Mitá”. Es decir, reversionar éxitos como Galpón de chacra o Soy chacrero sumando músicos e instrumentos novedosos. “En vez de una introducción con acordeón, hacer una con violín, en vez de con una primera guitarra, que siempre usamos, una introducción con saxo, con flauta traversa. En vez de batería, percusión, cajón peruano, accesorios, placas”, profundizó y alegó que con esta misma mentalidad también está craneando nuevas canciones.

En coincidencia, las Lira Verá están en la constante búsqueda de reinventarse y también poder monetizar su arte de alguna manera en pleno aislamiento.

“Nos encontramos estudiando, literalmente, cómo hacer para realizar conciertos y cobrar al espectador, un valor más significativo que real, pero tenemos fe en que en la cantidad hará la diferencia. Si bien esta modalidad no es tan nueva, no estamos acostumbrados y también desconocemos”, plantearon quienes suelen sacar los parlantes al patio y dar una serenata a sus vecinos, con pedidos de canciones por WhatsApp incluidos.

“Estamos, aprendiendo y reinventando sobre la marcha”, sostuvo Anahí, una de las Lira, y si bien consideran que “no es nada fácil llegar a la gente de manera online y que incluso sienten que ‘le falta picor’, “ponemos todo de nosotras para que sea lo más parecido a estar en persona”, insistieron.

“Hay mucho por aprender, desprogramar, comprender, sanar... trabajar la consciencia colectiva para armonizar las diferencias. Tengo la esperanza de que con esta pandemia nos volvamos más humanos de corazón”, auguró Anahí.

Aunque los escenarios estén vacíos, el arte continúa. Se refuerza en el contacto más cotidiano de sus referentes, en la inspiración para creaciones y fusiones nuevas. En ese constante iluminar a los hogares, en el entretenimiento fidedigno, con humor, con seriedad, llamando a la conciencia. Porque el artista no se detiene, y afortunadamente, no resigna su obra ni en la hora más oscura.