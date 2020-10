"¿Qué era más importante: preservar trabajo o comprar 200 dólares por mes?", preguntó Fernández - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020 | 17:30hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó que le gustaría que los argentinos puedan "poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes" y destacó que es "impresionante" lo que hizo el gobierno nacional "para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos".









Así lo afirmó el jefe de Estado al participar ayer de un encuentro virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el título "Para pensar el Frente de Todos", que fue coordinado por los dirigentes Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro Mosquera, y del que participaron referentes de todos los partidos y movimientos que integran el espacio, y que se convocó a participar en forma virtual del acto del próximo 17 de Octubre en conmemoración del Día de la Lealtad.





"Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner en la balanza que era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes", remarcó el mandatario.







"Porque lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue", agregó Fernández en el encuentro.





El Presidente se refirió de esta manera a la decisión del Banco Central (BCRA) comunicada esta semana que indica que las personas que hayan accedido al cobro de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.







La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras, incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.







"Cuando se pongan a reflexionar sobre las cosas que aun faltan hacer, miren para atrás y tomen en cuenta todo lo que el Gobierno hizo porque es impresionante lo que hemos hecho para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos", les dijo el Presidente en su mensaje a los asistentes.







En otro tramo, destacó la importancia de la "unidad" dentro del Frente de Todos y llamó a valorarla "como un dogma" para poder "reconstruir la Argentina" bajo la defensa de los valores populares.





"Lo central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que no se deba discutir. Después podemos tener matices, podemos tener diferencias, bienvenidas sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar personalmente con la militancia", reconoció Fernández.







El Presidente agregó que es necesario "que todos entendamos el desafío que tenemos por delante. Y lo más importante es que entendamos es que para enfrentar ese desafío todos hacemos falta".





"Si nosotros sabemos cuáles son los intereses que representamos, entonces seguramente nadie nos va a dividir porque el problema que tuvimos es que en algún momento por egoísmos, por disputas, nos separamos, tomamos distancias el uno del otro, y ese día le abrimos las puertas a que el conservadurismo vuelva y se instale en la Argentina durante cuatro años", agregó.





"Les digo que por delante tenemos todavía un desafío más grande, que es reconstruir a la Argentina y lo vamos a hacer, lo hemos hecho cada vez que llegamos al gobierno y que no los confunda nadie", exhortó.







También resaltó que el Gobierno ha hecho "algo increíble en todo este tiempo" porque "el escenario que nos dejaron y la pandemia que nos agarró a los tres meses de haber llegado pudo haber hecho de la Argentina una catástrofe y esa catástrofe no existió".







"Nosotros pudimos en tiempo récord, tomar las medidas necesarias para que ningún argentino se quede sin atención médica y todos en cualquier lugar hoy tienen una cama y un médico que los atienda, enfermeros y enfermeras, kinesiólogos y médicos y médicas", subrayó.





Al mismo tiempo se mostró "muy entusiasmado por el tiempo que viene" y recordó que cuando llegamos con Néstor (Kirchner) Gobierno, lo que nos hizo tener que enfrentar un momento difícil y ahora es la acción del hombre y la acción de un virus, siempre nos ponen en escenarios difíciles".







"Pero de esos escenarios difíciles siempre hemos salido de pie, hemos puesto en marcha a la Argentina, lo hicimos muchas veces y lo hemos hecho una vez mas", puntualizó.











Fuente: Télam