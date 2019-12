Qué dijo la Corte Suprema en la absolución de Cristina Vázquez

Domingo 29 de diciembre de 2019 | 06:30hs.

Opinión Lo que vale la inocencia ¿Te pasó eso de volver después de muchos años a un lugar y encontrarlo parecido pero diferente? Notás los cambios. Te das cuenta que aunque algunas cosas están igual, quizás las dimensionás distintas y experimentás una sensación de extrañeza.

Volver de la “tumba”. Regresar. Volver a vivir.

Cristina Vázquez fue condenada y permaneció presa hasta el 27 de diciembre, casi como una ironía, un día antes del Día de los Santos Inocentes.

Cuántas cosas deben pasar por la cabeza de alguien que vio cómo su juventud se esfumaba purgando una condena, teniendo la certeza de que no era culpable.

Cristina durmió en una cama diferente, bajo un techo distinto y un cielo más inmenso. Seguramente al despertar deseó que los once años transcurridos hayan sido sólo un mal sueño. Pero no. Los años de encierro están ahí, duros, casi materializados. No los soñó, los vivió.

Hasta su casa del barrio El Palomar de Posadas llegó ayer por la mañana aquella persona que le prometió que haría algo por ella, Nora Cortiñas. Cómo describir con palabras lo experimentado en el corazón de Cristina Vázquez que recibe a quien quizás con su prestigio y acción motorizó la resolución de los miembros de la Corte Suprema. (Tal instancia superior calificó de “grave” e “injusto” al proceso que la condenó y procedió directamente a absolverla).

En la casa de los Vázquez reinaba una espera cargada de ansiedad. El padre de Cristina estaba en la galería con un pariente que fue el que abrió el portón de entrada cuando llegó Norita Cortiñas. La activista por los derechos humanos aguardó sentada en un sillón hasta que Cristina salió a saludarla.

El recibimiento. La emoción sumada a las otras emociones. El saludo. Los besos. El galope del corazón. El abrazo. Un largo abrazo que condensó infinitas vivencias. La calma. La paz. El sosiego. El mate. Las miradas. Los suspiros. Las imágenes en la mente y las memorias retornando. El aire nuevo.

“Hace días que no podía dormir pensando en si te iban a liberar”, dice Norita. “Vos me liberaste”, le responde Cristina y la Madre Línea Fundadora celebra: “Fue la magia colectiva”.

Cristina hoy disfruta descubriendo el nuevo sabor de la conocida comida familiar. Transpira con la ola de calor de estos días, pero en el corredor de la casa paterna que es inundado por la brisa atrevida. Sus ojos miran. Sus ojos ven. Sus ojos descubren. El rostro de ella vibra. Quizás se pellizque para comprobar que lo que vive es real. Quizás sienta la mirada condenatoria, sepa de los comentarios, experimente la discriminación y el prejuicio. Quizás. Pero también seguro que mira al cielo y descubre que ahora es más infinito y sabe lo que significa la palabra libertad.

Cristina Vázquez (37) pasó ayer sus primeras 24 horas en libertad después de más de once años. Durmió nuevamente en su casa y amaneció otra vez junto a la compañía de su familia, que nunca la abandonó en el largo proceso que le llevó poder demostrar lo que siempre afirmó: que era inocente.Y en medio de toda la repercusión que generó su liberación, ayer Cristina recibió otra visita especial. Nora Cortiñas, militante de los derechos humanos y cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, llegó hasta su casa para verla, saludarla y abrazarla.Ambas ya se conocían de un encuentro previo que habían mantenido en noviembre, cuando Cortiñas la visitó en la Unidad Penal V de Miguel Lanús, presidio en el cual Cristina pasó largos años detenida y condenada por un homicidio del cual finalmente ahora fue absuelta.En esa primera oportunidad Cortiñas le regaló una cadenita y prometió que iba a ayudarla en todo lo que podía. Y para Cristina este apoyo fue clave y así lo manifestó al dialogar con El Territorio apenas unos minutos después de haber sido liberada el viernes al mediodía.“Me habló y me habló. Me dijo que tenía que cambiar mi pensamiento, que tenía que mirar para adelante. Me dejó una cadenita y me dijo que me iba a apoyar y creo que pesó mucho su apoyo”, contó Cristina sobre ese primer encuentro con Cortiñas.Pero no fue la única visita, ya que también estuvo Indiana Guereño, presidenta de la Asociación Pensamiento Penal (APP), organismo que al interiorizarse en el caso trabajó incansablemente para demostrar la injusticia de la cual Cristina era víctima.Vázquez considera que sin todo este apoyo recibido quizás su futuro habría sido de muchos años más de oscuridad dentro de la cárcel, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación terminó dictaminando su absolución en una resolución categórica y con fuertes críticas hacia la Justicia misionera.Al escasear en muchas oportunidades las declaraciones públicas, en el ámbito se suele decir que los jueces “hablan a través de sus sentencias” y vaya si lo hicieron en esta oportunidad los ministros de la Corte que firmaron la absolución de Vázquez y de Cecilia Rojas, la otra imputada que al igual que ella había sido condenada a prisión perpetua en 2010 por el homicidio de Ersélide Dávalos (79).Es que en su voto conjunto, los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton, Juan Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti consideraron procedentes las apelaciones presentadas por ambas imputadas y en sus consideraciones efectuaron severos llamados de atención para el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones.Para comprender este entramado proceso de presentaciones que ahora derivaron en la absolución dispuesta por el máximo tribunal del país, hay que señalar que la sentencia a prisión perpetua fue apelada en varias oportunidades a tal punto que fue confirmada por el STJ de Misiones tras una orden de la misma Corte que había solicitado que revean el fallo.Después de ello, el fallo volvió a ser apelado y regresó a la Corte, en lo que constituía la última posibilidad de que Vázquez recuperase su libertad, lo que cual finalmente se dio ahora, y en su reciente resolución los ministros del máximo tribunal del país criticaron esa revisión realizada en su momento por el STJ.En su sentencia del jueves, tras enumerar los errores y las contradicciones detectadas en la valoración de las pruebas efectuadas por el tribunal que condenó a Vázquez, la Corte señaló que la posterior revisión del STJ fue “deficitaria”, además de “sesgada y parcial”.En el párrafo 17 del fallo consta que “las circunstancias expuestas como déficits que presenta la revisión -insuficiente- efectuada por el a quo, incumpliendo de ese modo con lo resuelto por este máximo tribunal, ponen en evidencia la gravedad de lo acontecido en este proceso, donde, casi sin esfuerzo, es posible constatar que las versiones de descargo de las acusadas no fueron examinadas con la exhaustividad que el caso exigía”.Acto seguido recuerda el valor del principio de inocencia que rige en el país según la Constitución Nacional y en el párrafo 19 añaden que “el caso que por segunda vez es aquí traído a los estrados de esta Corte resulta ser un claro ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo (beneficio de la duda) como consecuencia de una sesgada y parcial revisión del fallo”. Asimismo, al volver a mencionar que la primera revisión fue deficitaria, los ministros afirman que “este máximo tribunal considera conveniente y necesario recordar al tribunal a quo que en el diseño constitucional argentino (...) sus decisiones son finales. Ninguna Tribunal las puede revocar” y, por lo tanto, “sus sentencias deben ser lealmente acatadas”.Casi por último, bajo este contexto consideran inapropiado volver a reenviar el fallo hacia el STJ para una nueva revisión ya que ello implicaría “seguir dilatando” el proceso.Y así dictaminan que “corresponde que este Tribunal haga uso de las facultades establecidas (...) absolviendo a las imputadas en tanto el principio in dubio pro reo permite arribar a una solución que, en forma tardía, pone fin a la injusticia con dos personas que se encuentran privadas de su libertad sin sentencia firme”.