“Que a nadie se le pase por la cabeza pelear contra Rusia”

Martes 3 de marzo de 2020

“Rusia no tiene intención de desatar un conflicto armado con nadie mientras busca crear unas condiciones que eviten que otros países intenten atacarla”, afirmó ayer el presidente ruso Vladimir Putin.“No vamos a luchar contra nadie, pero estamos creando una situación en el campo de la defensa para que a nadie se le pase por la cabeza pelear contra nosotros”, declaró el mandatario.El líder ruso señaló que su país logra garantizar el equilibrio estratégico gracias a sus armas hipersónicas, mientras que EE.UU. elaboró su sistema de defensa antimisiles con el fin de “alterarlo”, pensando “que si contaban con un paraguas antimisiles, entonces la otra parte no podría responder en caso de que ellos usaran armas nucleares”.No obstante, subrayó Putin, la creación por parte de Moscú de complejos hipersónicos, “incluidos aquellos que superan fácilmente cualquier sistema de defensa antimisiles”, permite que esta estabilidad y equilibrio estratégico se mantengan en el mundo. “Esto es fundamentalmente importante no sólo para nosotros, sino también para la seguridad internacional”, agregó.Las bajas de soldados y las pérdidas de equipamiento militar sufridas por las fuerzas gubernamental de Siria, que cuentan con el apoyo de Rusia, a causa de los ataques del Ejército turco y de los rebeldes “son sólo el comienzo”, expresó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.Según Ankara, el Ejército sirio habría perdido 2.557 combatientes, junto a 135 tanques, decenas de cañones, múltiples sistemas lanzamisiles y armas antiaéreas montadas sobre camionetas, a raíz de los bombardeos turcos.Pero estas cifras podrían incrementarse sustancialmente, ya que Turquía aún no ha utilizado su “verdadera fuerza”, señaló el mandatario.