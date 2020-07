Qatar 2022: Las eliminatorias de sudamérica podrían jugarse en Europa

Lunes 20 de julio de 2020 | 08:45hs.

Las Eliminatorias Mundialistas Sudamericanas podrían empezar a disputarse en estadios de Europa para evitar los traslados de la mayoría de los futbolistas que integran a las 10 selecciones que participan y así no tengan que someterse a extensos viajes, con el objetivo de evitar los riesgos de que se contagien coronavirus.Las gestiones "importantes" se están realizando y también "hay señales claras de una realidad en el continente que no puede soslayarse. Se cree que la única manera de hacerlo es tomando una decisión fuerte para evitar que se produzcan inconvenientes con los clubes europeos por la cesión de los futbolistas".La información surgida de fuentes dirigenciales desde Uruguay, tuvo como caja de resonancia a toda Sudamérica. "El calendario FIFA manda y las instituciones están obligadas a entregar a los jugadores a las selecciones. Y es obvio que puede generarse un problema grande porque no se trataría de cesiones normales, dado que los jugadores tendrían que estar en cuarentena siete días en sus países de origen y otros siete al retornar a Europa", amplió el diario El País, de Montevideo al respecto."La decisión tendría como único puente difícil de cruzar a Bolivia, en virtud de que es la selección con menor cantidad de jugadores en el exterior y, además, la que no podría sacar ventaja de la altura de La Paz", indicaron."La idea partió de que resultaría positivo para el calendario mismo de las Eliminatorias Sudamericanas porque ahí sí se podrían disputar tres fechas en una semana, como lo manejó FIFA días pasados cuando elaboró un programa tentativo que permitiese disputar en menor tiempo más partidos. Y la prueba piloto que entregó la final de la Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu entre Boca y River también demostró que sería favorable a nivel comercial", completó el informante.