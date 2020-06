Putin declaró el estado de emergencia ante el mayor derrame de diésel en el Ártico

Viernes 5 de junio de 2020 | 12:30hs.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este jueves el estado de emergencia por el vertido de 21.000 toneladas de petróleo diésel en un río de la ciudad siberiana de Norilsk, en el Círculo Polar ártico.El derrame se produjo el pasado viernes a causa de un accidente en la central termoeléctrica de Norilsk y podría ser el mayor vertido registrado en la historia en la zona del Ártico ruso, según informaciones de la agencia de noticias TASS.La viceministra de Recursos Naturales y Ecología de Rusia, Elena Panova, reconoció en una rueda de prensa que la recuperación del medioambiente en la zona podría tomar "al menos 10 años"."La situación es muy difícil, porque se trata del Ártico. Es necesario recogerlo (el diesel derramado), pero no hay dónde, no hay caminos. No se puede quemar, porque se generarían sustancias peligrosas para la vida", dijo.Putin criticó duramente a las autoridades locales de la región de Krasnoyarsk por dar una respuesta "tardía" al derrame e insistió en que esto provocó la indignación de las autoridades a nivel federal, que se enteraron del suceso a través de las redes sociales."¿Por qué las autoridades se enteraron de esto dos días tarde? ¿Vamos a empezar a enterarnos de las emergencias a través de las redes sociales? ¿Tenemos un problema o algo?", manifestó Putin.A pesar de que el derrame tuvo lugar el 29 de mayo cuando se produjo la pérdida de contención del tanque de combustible de la planta, el Ministerio de Emergencias no supo del incidente hasta el 31 de mayo.Según la empresa refinadora Nornickel, la descongelación del suelo de permafrost había causado daños al tanque de almacenamiento, lo que provocó el incidente.Rosprirodnadzor, la entidad estatal encargada de velar por la naturaleza, estimó que 6.000 toneladas de diésel se derramaron sobre la tierra y otras 15.000 toneladas fueron a dar a los ríos.Un destacamento de 70 rescatistas de diversas regiones rusas fue enviado al lugar, además de equipamiento especial de la petrolera rusa Gazprom Neft que incluyen bombas y máquinas para recoger el petróleo, excavadoras y barreras de contención flotantes.El Servicio de Salvamento Marítimo de Rusia comunicó este mismo jueves de que "se recuperaron más de 100 toneladas de combustible diésel de la superficie del río y se colocaron seis barreras flotantes".La empresa responsable del derrame, Nornikel, aseguró que se podrá recoger el grueso del combustible en los ríos locales en un plazo de 14 días."Si contamos con recipientes y utilizamos equipamiento adicional, podría ser en 14 días, con la condición de que el viento nos ayude al empujar la mancha hacia las barreras flotantes", señaló el vicepresidente de la empresa, Serguéi Dyachenko. En cualquier caso, afirmó , "la situación está bajo control".Mientras continúa la limpieza, la investigación que ordenó Putin también prosigue. Los investigadores abrieron cuatro causas penales por daño a la tierra, violación de las normas de protección medioambiental durante el trabajo, y contaminación del agua, así como uno por "negligencia" al informar tardíamente sobre el accidente.Además, fue detenido el jefe del departamento de calderas y turbinas de la termoeléctrica, Viacheslav Stárostin. Un tribunal de Norilsk decretó este jueves prisión preventiva hasta el 31 de julio para este funcionario. También se incautaron documentos y grabaciones de conversaciones entre empleados y otros archivos.