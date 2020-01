Pusineri: “No voy a poner jugadores que no rinden”

Viernes 3 de enero de 2020

Lucas Pusineri comenzó su ciclo como técnico de Independiente y, tras su primer entrenamiento, dio su primera conferencia de prensa en la cual dio detalles sobre cómo conformará su plantel.

“Es la primera práctica, ha habido un montón de jugadores. Algunos vienen de sus préstamos y hay algunos chicos que hacen su primera aparición en el plantel profesional”, afirmó el técnico.

El Rojo todavía no tiene cerrado ningún refuerzo y por eso varios jugadores de las otras divisiones se sumaron a la pretemporada: “Quiero potenciar a los chicos de las Inferiores, pero no voy a estar atado a poner jugadores que no rinden. No tengo compromisos con nadie. No me ato a ningún esquema, eso depende de los jugadores. Acá va a jugar el que mejor esté”.

Por otro lado, también regresaron de sus préstamos Braian Romero, de Paranaense, y Leandro Fernández, de Vélez, y, en esa misma línea, Pusineri también habló sobre la salida de algunos futbolistas entendiendo que el club de Avellaneda no tiene la posibilidad de gastar demasiado dinero. “Vamos a evaluar y delinear el plantel que quedará”, señaló.