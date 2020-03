Pura emoción

Lunes 16 de marzo de 2020

Racing comenzó su participación en la Copa Superliga con un triunfo increíble ante Aldosivi en Mar del Plata.La Academia perdía 2-0 y 3-1, pero lo dio vuelta sobre la hora y con un gol en tiempo de descuento, el equipo de Avellaneda ganó por 4-3 y sigue invicto desde la llegada de Sebastián Beccacece. El Tiburón continúa muy comprometido con los promedios.El partido, válido por la primera fecha de la zona B del certamen, se disputó en un estadio José María Minella sin público por las medidas para combatir al coronavirus.Aldosivi se puso en ventaja por con goles de Federico Andrada, Nazareno Solís, a los 2 y 12 minutos del primer tiempo, respectivamente, pero más allá de tener el resultado a favor no logró contener a Racing.En el complemento, Matías Rojas descontó al minuto para la Academia y eso hizo ilusionar a los dirigidos por Beccacece, pero un descuido le devolvió la ventaja de dos goles a los de Mar del Plata.Federico Gino, a los 9’, fue el encargado de estirar nuevamente la ventaja para el dueño de casa. Pese a los dos tantos de diferencia, el Tiburón no pudo mantener la diferencia en el marcador-Otro gol de Matías Rojas (a los 19’), puso nuevamente en carrera al conjunto de Avellaneda.A partir de ese momento, Racing intentó con más ganas que ideas, hasta que Iván Pillud, sobre los 38’, logró lo que hasta ese momento era un empate épico.Pero la historia no quedó ahí. Beccacece apostó por la victoria, mandó a Darío Cvitanich, pero el festejo final llegó gracias al juvenil Carlos Alcaraz, quien en el sexto minuto del descuento, convirtió y le dio a la Academia el 4-3 definitivo.El Tiburón, que venía de perder 4-0 en su visita a Arsenal en el cierre de la Superliga, sumó su tercera derrota consecutiva y quedó al borde de la zona del descenso.Por su parte, la Academia había logrado un triunfo sobre Estudiantes de La Plata por 2 a 1 en el cierre del torneo local y luego derrotó por 1 a 0 a Alianza Lima en el que fue su segundo partido de la Copa Libertadores.Esta victoria dejó a Racing tercero en la tabla general, en la que la Academia pelea por la clasificación a la siguiente Libertadores.