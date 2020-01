Puntos donde no es recomendable meterse al mar en Santa Catarina

En el primer informe de equilibrio de 2020, realizado por el Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA), se identificaron 66 puntos no aptos para bañarse en las costas de este estado brasilero, según da cuenta el sitio de noticias de la zona Diario Catarinense.

Hay 22 ubicaciones nuevas en comparación con la última encuesta realizada a fines de diciembre, que aportó 44 puntos. El aumento fue del 50 por ciento en un total de 231 muestras analizadas de 27 ciudades.



La denominación de "no apto", si bien suena a prohibición, en realidad es en tono de recomendación, ya que en esas zonas puede existir, en estos momentos, contaminación, deformaciones del fondo que hacen peligrosa la inmersión en la zona por pozos, la presencia de aguas vivas o algas peligrosas, entre otras cosas.



A continuación las playas en las que no se recomienda balarse:

PRAIA DO MORRO DOS CONVENTOS - Frente al puestos de Guardavidas Central

PRAIA DO ARROIO DO SILVA - A la altura de la Av. Mondardo - Foz do arroio





PRAIA DE TAQUARAS - En Lagoa de Taquaras

PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ - Frente a la calle 1400

PRAIA DO BALN. CAMBORIÚ - Pontal Sul frente a la calle 4900