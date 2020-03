Punk misionero en la meca musical

Jueves 12 de marzo de 2020

Más que una casa, un museo de la música, un baluarte que resguarda los mejores sonidos de más de 50 años de historia musical argentina. Aníbal Troilo y Mercedes Sosa. Osvaldo Pugliese y Atahualpa Yupanqui... Tita Merello y Pappo. Astor Piazzolla, Serú Girán, Alfredo Zitarrosa y Sandro, Alberto Spinetta y Lolita Torres, Joan Manuel Serrat y cientos más pasaron por el estudio Ion, donde ahora llegan unos rockeros misioneros.

Sus dueños acumulan reconocimientos como sitio cultural y cofre de la música popular argentina, pero además, el lugar logró notoriedad cuando llegó a la pantalla chica de la mano de Lalo Mir, en 2009. Allí se grababa el programa de televisión Encuentro en el estudio, de canal Encuentro.

Con ese bagaje histórico y 25 años en el punk misionero, Javo Wurm desembarca junto a Sr. Grey en estudio Ion.

En diálogo con Richar Vera en Apocalipsis en el bar por la 100.7, contó: “Nos llega la propuesta de grabar dos temas en el formato en que se hacía Encuentro en el estudio, formato video en HD y también vamos a meter formato audio”. En esa línea, recordó que el bajista, Kako, negoció -entendiendo que las distancias son largas y costosas, la estadía y más- grabar tres temas en el estudio.

Es así que, gracias también a un subsidio del Inamu (Instituto Nacional de la Música) y algunos pedidos de pasajes, los hardcore punk podrán lucirse frente al micrófono porteño con dos nuevos temas y uno que añoran.

La composición de las letras es compartida entre los integrantes de Grey, ya que “ninguno es una luz”, reflexionó Javo, siempre con particular humor. “Hay cosas que no te gustan desde que tenías 20 años y siguen, entonces eso motivó, desde la política, la sociedad, el entorno, relaciones”, manifestó sobre la inspiración de sus ásperas canciones. “Aparte está lo pasional, te gusta y eso no hay cómo explicarlo”, sumó el ex Ediktos Juveniles.

Como para que el viaje sea un a real celebración, los Grey sumaron también una fecha para poder tocar en vivo con una banda punk memorable de fines de los 90 y principios del 2000: Los Gatos Sucios.

“Buscábamos cualquier lugar, queríamos tocar, aunque fuera en un garaje... y que alguien te ofrezca Gatos Sucios es tremendo”, subrayó Javo al tiempo que recordó que era su banda favorita de chico.

“Es una nueva experiencia, revitalizadora y copada que no la tenía en mente. No me imaginaba hacer esto de nuevo, cuesta con hijos, cuesta con un trabajo formal y cuesta moneda”, sostuvo el rockero que aprovechó para explayarse sobre la paternidad.

“Vaya que son otras prioridades, por eso me esmeré en buscar una banda en la que no tuvieran hijos… preferentemente que no tengan novias también, pero fue imposible”, deslizó, entre risas.

Ante la consulta de si su pequeño seguirá sus pasos, relató que “como viene, no le está gustando ese camino”. Sin embargo, remarcó “que haga lo que quiera pero que estudie... si le gusta la música le digo ‘estudiá música’, pero que estudie, si no te encontrás como nosotros… todo autofinanciado”, completó.

Además, inspirando a bandas jóvenes, destacó la accesibilidad y variedad de la financiación que tiene el Inamu.

“Es como para sacarle provecho a bandas como las nuestras, under, independientes, ayuda un montón en la compra de pasajes, de instrumentos”, acentuó, al tiempo que insistió: “Hay una pequeña cosa engorrosa para el que no le gusta hacer trámites, al rockero no le gusta hacer trámites... pero hay que llenar una ficha afiliarse, poner los datos y listo”.

Con historia en organizar recitales, en fomentar el crecimiento de la música local, vestidos de un oscuro punk hardcore, los chicos de Sr. Grey apuntan a brillar el sábado en la gran ciudad, con lo que más aman hacer: tocar entre amigos.