Pulgar para arriba

Domingo 14 de junio de 2020

En su regreso a la competencia luego de tres meses de inactividad por la pandemia, Barcelona demostró que no perdió la memoria y se despachó con un contundente triunfo por 4-0 ante Mallorca en el estadio Son Moix, por la fecha número 28 de la Liga de España. De esta manera, el conjunto Blaugrana, que tuvo a Lionel Messi como titular, se mantiene en lo más alto de las posiciones.60 segundos. Eso fue lo que tardó el Barcelona en convertir su primer gol en el reinicio del campeonato. Apenas cumplido el minuto, Frenkie de Jong presionó y robó una pelota en la salida del rival para luego asistir a Jordi Alba, quien mandó el centro al área. El chileno Arturo Vidal fue el encargado de decretar el 1-0 con un preciso cabezazo ante la pasividad de la defensa del Mallorca.En aquellos primeros instantes del partido, cada avance del conjunto de Quique Setién conllevaba un serio peligro de gol. Sobre los 10’, Lionel Messi tuvo dos chances que no pudo concretar: en la primera, recibió un centro atrás y definió cruzado para la entrada de Antoine Griezmann que no llegó a corregir. Luego, tras otras combinación con el francés, mandó la pelota por arriba del travesaño.Pero, tras el descanso para tomar agua, Barcelona recuperó las riendas del partido y dio una muestra de contundencia. A los 36’, tras un intento por la izquierda y una arremetida de Messi, la pelota le quedó en el punto del penal a Martin Braithwaite, que no perdonó y selló el 2-0 con un potente disparo.A pesar de que Budimir tuvo la mejor ocasión en el comienzo de la segunda parte, el triunfo de Barcelona nunca estuvo en suspenso. Los de Setién manejaron los hilos del partido con tranquilidad y, con un recambio que incluyó el regreso de Luis Suárez luego de una lesión, dosificaron su energía.La goleada la siguió Jordi Alba a diez minutos para el cierre. Tras una asistencia de Messi, el español corrió por la izquierda y definió frente al arquero para decretar el 3-0. Pero el rosarino iba a aparecer sobre el final para ponerle el broche de oro al regreso a las canchas: sobre los 93 minutos, recibió en el área y gambeteó hasta encontrar el espacio para definir de derecha y marcar el 4-0 definitivo.De esta manera, catalanes lideran el torneo con 61 puntos, cinco más que Real Madrid, su más inmediato perseguidor. En el tercer lugar, algo más atrás, con 50 unidades, aparece Sevilla (abrió la reanudación de la competencia con una victoria ante Betis, su clásico rival).Los locales, por su parte, solamente ostentan 25 puntos y se encuentran en zona de descenso a la Segunda División. No obstante, tienen a tiro a tres equipos para soñar con la salvación: Celta de Vigo, Eibar y Valladolid.Hoy completarán la jornada Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid, Real Madrid-Eibar y Real Sociedad-Osasuna.