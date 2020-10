Puerto Rico levanta retenes de ingreso al municipio - El Territorio Misiones

Martes 13 de octubre de 2020

Autoridades municipales e integrantes del Comité de Emergencias de Puerto Rico analizaron la situación epidemiológica y sanitaria de la localidad y resolvieron retirar el control que estaba instalado en el único acceso habilitado que tenía la ciudad, por avenida 9 de Julio.Además se decidió habilitar los otros dos accesos principales por avenidas San Martín y Alfonsín, así como los accesos secundarios y terciarios, reaperturas que se ejecutarán en los días sucesivos, tras casi siete meses de centralización del ingreso y egreso a la ciudad por la avenida 9 de Julio, informaron desde la comuna local.Puerto Rico, como otros municipios, al inicio de la pandemia avanzó en la medida de bloquear su ingreso con la intención de frenar la expansión del virus.Desde el municipio consideraron que ya es momento de retirar los retenes, pasó suficiente tiempo para que los ciudadanos entiendan cómo cuidarse.Pese al anuncio realizado por el Comité de Crisis Municipal el domingo 4 de octubre, respecto a que serían levantados los bloqueos de los caminos vecinales de la ciudad, algunos de ellos aún continúan perjudicando el tránsito.La decisión del Comité de Crisis de levantar los retenes obedeció a las quejas en las redes sociales debido a que se produjeron algunos incendios a los cuales los bomberos pudieron acudir pero debiendo transitar muchos más kilómetros de lo necesario con la pérdida de tiempo que ello implica.“Nosotros tenemos terrenos ahí cerca de la Picada 8, calle Independencia, si llega a haber un incendio ¿Cómo van a llegar los bomberos? Tienen que ir por la calle Moreno hasta el fondo, casi siete kilómetros más de recorrido tienen. Encima los montículos de tierra tienen latas con fuego todo el día. Ahora no tanto, pero cuando había baja humedad relativa y el peligro de incendio era grande, es un peligro eso”, cuenta uno de los vecinos afectados.A su vez, dos de los principales accesos a la ciudad continúan con los retenes construidos. La idea, cuando los hicieron, era que todo el ingreso a la ciudad se diera a través de la avenida San Martín para poder ejercer un mejor control sobre el ingreso de personas.La avenida Formosa continúa con el retén construido y la calle Paraguay tiene un retén que habilita el paso en determinados horarios.“Yo me veo obligado casi todos los días a transitar por la Paraguay. Y la verdad que hasta ahora no pude saber con certeza en qué horarios está habilitado y en cuáles no. Hay veces que está abierto al mediodía, otro no. No entiendo”, cuenta otro vecino.La situación llega a un punto en que los vecinos, cansados de los retenes, en algunos casos están abriendo las calles por su cuenta con palas. Por ejemplo en inmediaciones de la calle Paraguay hay una serie de calles laterales en las cuales se habían construido retenes porque se podía acceder hasta la ruta 12 a través de ellas.Desde el municipio, en forma extraoficial, habían informado que la semana pasada comenzarían con los levantamientos de los retenes tras el anuncio del Comité de Crisis. “El mismo día que nos anunciaron el fin de los retenes anunciaban la reapertura del casino. El casino ya abrió, los retenes siguen”, expresó Marcelo, otro vecino, con pena.