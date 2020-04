Puerto Rico define su zona de descargas de mercaderías

Capacitar para ayudar más



Andrés Vecchia, de la Clínica Vecchia, dijo a la salida de la reunión con las autoridades que se consensuó trabajar de forma coordinada. “Acá no solamente estamos nosotros para atender la salud sino también las cosas que debemos hacer para la prevención y hacer énfasis entre la población de quienes se tienen que cuidar más” sostuvo.

El médico enfatizó que “es necesario de que cada uno ponga la parte que les corresponde, no podemos permitir que se esté incurriendo en una falta grave hacia la salud pública, tenemos que hablar todos el mismo idioma, muchos no colaboran porque no saben y a ellos deberemos capacitarlos” manifestó. “Ante ésta pandemia nos encontramos con nuestros establecimientos con graves problemas relacionados a la operatividad e incluso con errores arquitectónico” dijo Vecchia.