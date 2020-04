Puerto Piray: malestar de productores que se encuentran aislados

Martes 14 de abril de 2020 | 23:00hs.

Los Productores Independientes de Puerto Piray (PIP) se encuentran incomunicados con la ciudad de Eldorado, debido a las barreras levantadas en los caminos por la propia municipalidad de la capital de el trabajo.









Si bien territorialmente los integrantes del PIP se encuentran en el municipio de Puerto Piray su relación más estrecha es con la ciudad de Eldorado debido a que todas las compras, como trámites, y atención médica, las realizan en dicho municipio por una cuestión de cercanía.





La municipalidad de Eldorado, debido a la emergencia epidemiológica construyó barreras en varios de los accesos a la ciudad y uno de ellos es el que utilizan las 300 familias que viven en la zona y que no pueden trasladarse hasta Eldorado pese a estar sólo a 10 kilómetros.







“Ayer en Piray km 18 nos volvieron a cerrar el paso que lleva a Eldorado. Nos volvieron a cerrar el único camino que nos lleva directo al hospital más cercano, a la farmacia más cercana. La verdad es que estoy indignada, muy dolida con esto que nos hacen”, comentó Míriam Samudio, referente del PIP.







“En ésta colonia vivimos familias con niños, ¿Qué hacemos ante alguna emergencia? Tenemos muchísimos casos de dengue, y las salitas del barrio están cerradas, el único colectivo ya no pasa y la movilidad que tenemos es escasa. Es obvio que somos tierra de nadie en cuanto a derechos y las riquezas se las llevan de acá la multinacional todos los días. Es obvio que los pobres les molestamos. No sé si duele más la apatía hacía nosotros o la indignación. Esto no es cuidado, esto es la más cruda discriminación, injusticia disfrazada de precaución”, sentenció.