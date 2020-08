Puerto Iguazú: joven en silla de ruedas en grave estado de vulnerabilidad

Lunes 10 de agosto de 2020 | 08:32hs.

La vida de Dora Antúnez, de 50 años de edad y oriunda de San Pedro pero que actualmente en Iguazú no ha sido fácil y en los últimos meses se ha complicado aun mas, ya que Dresch Franco, el menor de sus 6 hijos y de 18 años, fue diagnosticado como epiléptico con un retraso madurativo grave que ha dejado de caminar de un día para el otro y su condición empeora día a día.





La mujer ha pasado por muchas dificultades, cuando tenía 17 años dejó la provincia junto a su esposo rumbo a Buenos Aires con su primera hija, allí trabajaron juntos para criar a sus hijos hasta que descubrió que su esposo abusaba de sus hijos y lo denunció. La justicia halló culpable al padre de sus hijos y lo condenó a 25 años, de los que ya cumplió 15. Tras descubrir los casos de abuso, Dora debió sacar adelante a su familia por sí sola y 9 años después conoció a su actual pareja que la ayuda con la crianza de su hijo más pequeño de 18 años quien de un momento para el otro dejo de caminal y necesita atención las 24 horas.





“Franco fue diagnosticado a los 2 años con un retraso madurativo grave cuando tenía 2 años después de una convulsión producto de la epilepsia. El era un chico muy activo, recibía atención medica, se manejaba solo pero siempre con supervisión, hace 6 meses no sabemos porque se desvaneció y ahora no tiene fuerzas para caminar, y está perdiendo el control de sus miembros, los médicos le han hecho resonancias para determinar que paso pero según ellos mi hijo está bien y no tiene nada”, explicó a El Territorio.





La familia de bajos recursos dejó Buenos Aires hace 3 años y vive en una casa de madera precaria en un terreno que comprado por sus hermanos en barrio Cataratas de Puerto Iguazú, no cuenta con conexión de agua y tampoco con conexión legal de energía eléctrica, muchas veces reciben agua por la conexión de una vecina, si no deben tomar agua de una vertiente que está en el terreno del vecino.





“La casita la fuimos haciendo como podíamos, mi pareja que es la que me sostiene y me ayuda es changarin, cuando hay trabajo podemos comprar cosas pero en estos últimos tiempos hay días que no nos alcanza para comer. Tenemos una pensión de 10 mil pesos por la discapacidad de Franco, pero el toma 4 medicamentos y muchas veces la obra social no nos envía y cuando los compro gasto 7.000 pesos solo en medicamento y ahora mi hijo necesita pañales y no alcanza”, dijo.





La mujer confesó que no han logrado acceder al IFE que les podía haber ayudado bastante, algunos comedores le han ofrecido garantizar un plato de comida, pero la mujer no puede dejar a su hijo para ir a buscar la comida ya que el sendero por el que debe salir de la zona está en mal estado y no puede empujar la silla de ruedas que le han donado para trasladar a su hijo.





“Esta situación me supera, no tengo como comprar lo que necesita mi hijo, no podemos hacer un baño instalado para una mejor higiene de franco, tenemos una letrina a la que lo tenemos que llevar upa para que haga sus necesidades, ya no se qué hacer” lamentó Dora Antúnez.





Respecto al deterioro de la salud de su hijo Franco, la mujer afirmo que ha logrado la colaboración del municipio para las resonancias, pero como no hay neurólogos en Iguazú no tiene diagnóstico.





“Nos han dicho que debemos ir a Eldorado, pero sin dinero, sin medios y sin colectivos no podemos llevarlo, el médico que lo atiende es clínico y necesitamos un especialista”.





La familia ha intentado recibir módulos alimentarios, pero no ha logrado. “Estoy realmente destruida, ya no sé cómo o que hacer para salir adelante, lo único que agradezco es contar con un compañero que me sostiene porque no encuentro salida” remató.