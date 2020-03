Puente internacional: se activó el protocolo por mujer que llegó de Europa e intentó cruzar a Argentina

Viernes 13 de marzo de 2020 | 10:10hs.

Una mujer de nacionalidad paraguaya que llegó desde España por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi entre el 3 y 4 de marzo, que debía ser monitoreada por salud pública a bordo de un bus de larga distancia intentó cruzar la frontera hacia el lado argentino por el puente San Roque Gonzalez en la noche de ayer, jueves, según confirmó Juan Francisco Lubián, director de Migraciones en Encarnación.







"Fue un procedimiento del lado argentino, me comentaron que dentro de un colectivo de la empresa Nuestra Señora de Asunción estaba esta persona y en el pasaporte figuraba que el 4 de marzo había llegado de España por lo que no cumplía con los 14 días de cuarentena entonces Migraciones llamó a Salud y le dijeron que tenía que proceder al aislamiento pero no quiso, por lo que pidió volver a Paraguay".





"Estaba en la ciudad de Caa Guazú, donde tiene sus familiares, pero está viviendo en España. En Argentina le atajaron y se procedió al protocolo por lo que Salud le dijo que debía cumplir con la cuarentena por lo que decidió volver", agregó.





Finalmente comentó que en Paraguay a todos los que provienen de países de riesgo se les hace un seguimiento, "se les mide la temperatura y se toman los datos para poder saber dónde encontrarlos. Por el momento no hubo personas con síntomas, incluso hemos tenido personas provenientes de Italia pero hace un mes ya habían circulado por América por lo que se les dio la entrada, se tienen que saber los datos para después poder ubicarlos".