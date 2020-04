“Pueden quedar secuelas como la fibrosis pulmonar”

Miércoles 8 de abril de 2020 | 01:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

Además de los mayores de 60 años, los hipertensos, diabéticos, inmunosuprimidos, los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas conforman la población de riesgo ante el coronavirus.

El Covid-19 afecta principalmente a los pulmones por lo que este último grupo debe tomar los recaudos necesarios para evitar que su condición se agrave. A eso se refiere la médica Susana Azcona, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Madariaga: “Como estos pacientes son enfermos respiratorios crónicos, el pulmón ya está afectado porque tiene una capacidad funcional más baja y si son fumadores más. La recomendación que se les da es que no suspendan sus tratamientos e insistimos mucho en la vacuna antigripal y la antineumocócica”.

No obstante, la profesional aclaró que la vacuna no previene contra el coronavirus sino que ayuda a no enfermarse de otras enfermedades respiratorias.

“Al tener la vacuna trivalente y a su vez la antineumocócica tenemos la posibilidad de que al menos esos dos problemas no lo tengan o si lo tienen sean leves, o que si en cualquier momento entra el virus y ellos están sanos -en el sentido de que no tienen otra infección-, tenemos la esperanza de que no sea grave”, se explayó la mujer.

Y continuó: “Si no se ponen la vacuna para la gripe común y se enferman de gripe y a su vez del coronavirus -porque pueden estar los dos virus juntos- va a ser más grave, por eso se recomienda la vacunación, es una forma de ayudar a los pacientes”.

Azcona hizo hincapié en hacer la consulta rápida ante la manifestación de alguno de los síntomas correspondientes al Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, entre otros) puesto que se trata de una enfermedad que tiene una rápida evolución en el pulmón y causa la infección.

Por otra parte, se refirió a la importancia de la alimentación saludable, lo que aporte vitaminas porque eso mejora las defensas de las vías respiratorias. En el caso de los pacientes con Epoc tienen que hacer actividad física, “con oxígeno también pueden hacerlo, que caminen dentro de la casa, hagan bicicleta fija, subir y bajar escaleras, ejercicios de brazos y piernas para fortalecer la musculatura. Eso siempre acompañado de la nutrición”, especificó.

Si bien en Misiones aún no han terminado su tratamiento ninguno de los tres pacientes internados, no es posible establecer las secuelas que la enfermedad puede dejar en el pulmón, pero existen experiencias en otros países en las que se registra la fibrosis pulmonar.

“En el paciente que se cura pueden quedar secuelas en el pulmón como la fibrosis pulmonar; es decir, zonas que están como secas, cicatrices en las que ya no ventila. Cuando pase esta pandemia vamos a ver verdaderamente qué nos queda, si esos pacientes que enfermaron quedaron o no con secuelas. Experiencias todavía acá no tenemos y no podemos sacar conclusiones aún de la curación”, señaló.

Y explicó que esto se puede manifestar con “falta de aire o tos crónica; pueden quedar con una capacidad más baja de la normal, eso se verá en una espirometría. Es lo que sospechamos que puede pasar por la experiencia de Europa, pero nos estamos preparando para eso”.

Por último, insistió en las medidas de higiene y protección como el lavado de manos con agua y jabón, toser o estornudar en el pliegue del codo y principalmente mantener la distancia de un metro entre persona. “Está comprobado que el virus se transmite con las gotitas de Flügge, lo que se arosoliza con la saliva cuando se habla, cuando se tose”, cerró la profesional.