Públicos y privados unen acciones para fortalecer la reactivación económica

Sábado 1 de agosto de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Impulsado por un “veranito” de buenas ventas en el comercio posadeño, desde la Cámara de Comercio e Industria de la capital de la provincia se convocó en la noche de ayer a múltiples sectores económicos y políticos para acordar acciones conjuntas a fin de fortalecer el proceso de recuperación.Se destacó en ese marco la importancia de la llegada del tren de carga a Garupá, como un potencial que todavía no fue aprovechado en su totalidad por el comercio e industria y del mismo modo, lo que representará el puerto para muchos empresarios en cuanto a la forma de comercializar sus productos.De la misma manera se puso en valor la búsqueda de una zona franca especial o al menos un margen libre de algunos impuestos que tornen más competitivas a ciudades fronterizas como Posadas.La mesa de debate estuvo conformada por los sectores públicos y privados de la ciudad capital y de toda la zona Sur de la provincia, buscando la conformación de un sector unido y articulado que logre beneficios conjuntos en pos de una pronta reactivación total de las actividades económicas tras el parate que sufrió el rubro.La denominada “mesa productiva”, que comienza a transitar sus primeros pasos, tomó como desafío impulsar el desarrollo local en base a la eficiencia, productividad y gestión conjunta, involucrando la participación de actores sociales ligados a la producción y al sector político. Para ello, se apuntó a una agenda común de acciones en la que se detallaron las necesidades y fortalezas del sector.Sergio Bresiski, presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, contó en diálogo con El Territorio que “se trata de una idea de la Cámara de Comercio y estamos haciendo partícipes a todo el sector productivo, porque el objetivo es que se planteen intereses comunes, articularnos en todo el andamiaje, para que nos facilite la reactivación. Nos estamos reactivando bien, pero no sabemos si este veranito económico es un rebote o vino para quedarse”.“Consideramos que la sociedad va a demandar de nosotros la posibilidad de ser objetivos y tener visión de futuro, buscamos tener rentabilidad, generando trabajo, creciendo, expandiendo las empresas. Eso permite mirar al futuro”, puntualizó.Por su parte, el empresario Manuel Amores manifestó que “la reunión fue muy productiva, se juntaron varias partes del sector productivo de Misiones que hace mucho no pasaba. Creo que va a salir algo muy lindo, hay que trabajar mucho”.“Lo más importante es el sentido común de que tenemos que trabajar en conjunto, incluso con los gremios. Lo esencial es que haya intención política de trabajar juntos con el sector privado y gremial, para nosotros es una necesidad”, añadió.Uno de los ejes de la reunión giró en torno al regreso del tren de cargas a Misiones con la formación que se desplaza desde Zárate (Buenos Aires) hasta Garupá.En representación de Trenes Argentinos estuvo Marcos Figueredo, quien detalló que “la idea es potenciar e integrar a Misiones a través del regreso de la alternativa logística que fue el ferrocarril, para llevarlo al multimodalismo, integrando el camión hasta el ferrocarril, del ferrocarril al puerto y de allí en barco al destino final”.“Lo más importante es conectar el NEA con los puertos de Buenos Aires y centros de distribución de productos de consumo interno, por eso en la reunión se incentivó a los comerciantes a llevar sus productos en tren desde Garupá o a traer sus insumos con ese medio, siempre con costos que sean más económicos y competitivos”, planteó.Sobre esto, Bresiski expresó que “la idea es sentarse y empezar a construir esa articulación. Lo más hablado fue con la gente del tren, porque todos consideramos que abaratan la logística. La gente comercial del centro posadeño decía que estaría bueno que el tren desarrolle la entrega de paquetería también”.“Está bueno que la gente que representa el tren conozca nuestras necesidades, qué necesitamos, qué beneficios. Lo mismo que suceda con el puerto, para saber qué conexiones se necesitan”, aseveró.Al tiempo que Amores determinó que “esto va a abarcar todo Misiones, se va a extender en todo lo que es la Mesopotamia, con distintas paradas, abaratando costos, lo que va a ser muy importante para todo el nordeste junto al puerto, porque la logística es difícil para nosotros”.En ese sentido, Figueredo adujo que la iniciativa a futuro es que el tren pueda llegar hasta el Puerto de Buenos Aires, porque hoy se queda en Zárate, a unos 80 kilómetro. En tanto, adelantó que hoy a las 15.30 saldrá de Zárate la primera carga de cemento hasta Garupá, significando un avance en la puesta en marcha de la formación.“Fue muy positiva la reunión, los comerciantes quedaron expectantes e incluso había gente que ya tuvo la oportunidad de transportar en ferrocarril, quienes compartieron su experiencia”, señaló.Uno de los requerimientos más importantes, tanto desde el sector comercial como desde el político, es la inclusión de Misiones dentro de una zona franca especial. El gobernador Oscar Herrera Ahuad insistió días atrás ante las autoridades nacionales sobre la necesidad de que la provincia tenga ciertos beneficios impositivos para fomentar la competitividad comercial, al tener el 90% de la frontera con Paraguay y Brasil.Este tema no estuvo exento en la primera mesa de productividad. “El 100 por ciento de los actores coincidió en que Misiones tenga un régimen aduanero especial, algún régimen impositivo diferenciado, al menos con el combustible más barato para tratar de abaratar la logística y ser más competitivos”, relató Bresiski.Además, especificó que “tendríamos que querer tener las fronteras abiertas siendo comercialmente agresivos, y que los brasileños y paraguayos quieran venir a consumir acá. Que nuestra política comercial nos permita que seamos agresivos. Tenemos que ser los que vendamos a ellos y no pedir que esté cerrado. Y eso se logra apoyando el pedido de Misiones de tener un nuevo régimen, sentarnos en una mesa, trabajar todos juntos. Tener el sector comercial articulado”.Y concluyó: “La sociedad hoy y en el futuro inmediato va a solicitar lo mejor de nosotros, que saquemos a relucir nuestra capacidad de emprender, nuestra fortaleza para soportar los vaivenes económicos de nuestro país y sobre todas las cosas, compartamos nuestra visión de futuro basada en el trabajo constante, que sin lugar a dudas es una de nuestras virtudes”.