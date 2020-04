Pruebas descartan la participación de otro vehículo en la muerte del policía Soto

Viernes 17 de abril de 2020 | 01:00hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

La muerte de Martín Alejandro Soto (21), un oficial subayudante de la Policía de Misiones que el viernes protagonizó un siniestro vial en Posadas, aún mantiene en luto a toda la fuerza policial y mientras tanto las investigaciones del caso siguen arrojando novedades, dado que las pruebas recolectadas hasta el momento descartan por completo la posible participación de un automovislista de 31 años que había sido detenido poco después del hecho.

Según informó la Policía de Misiones, ese viernes, cerca de las 20, Soto manejaba una Yamaha FZ 150 por la avenida Eva Perón hasta que en la esquina de Fermín Fierro impactó contra un Fiat Palio que estaba estacionado. Pese a los esfuerzos, los paramédicos no pudieron reanimarlo.

La Comisaría Séptima -donde prestaba servicios la víctima- tiene jurisdicción en la zona, por lo que fueron sus propios compañeros quienes constataron la muerte de su camarada y llevaron adelante el sumario policial. Por lo que pudo indagar este medio, de forma inmediata también se hicieron presentes en el lugar las autoridades judiciales en turno.

Una vez confirmado el deceso, se replicaron los saludos de efectivos y conocidos en las redes sociales, como así también el acompañamiento a la familia.



Giros en la pesquisa

Las primeras informaciones no hablaban de otros vehículos involucrados e incluso fuentes que estuvieron en el lugar expresaron que los vecinos tampoco reportaron nada al respecto.

Todo hacía indicar que la víctima impactó contra el vehículo solo, pero luego el caso tuvo dos giros inesperados.

El primero se dio el martes por la tarde, cuando la Jefatura de la Policía de Misiones informó la detención de Adrián S. (31) y la incautación de una camioneta Volkswagen Amarok “presuntamente implicada en el siniestro vial”, según indica el informe oficial.

El parte señalaba que mediante “pruebas periciales y testimoniales” se pudo establecer que el rodado “ habría colisionado con el joven que se trasladaba a bordo de una motocicleta y se dio a la fuga”. Por esta razón, se procedió a la localización de la camioneta y la detención del hombre.

Pero poco después devino el segundo giro. Es que el sujeto en cuestión fue liberado rápidamente, al tiempo que altas fuentes de la pesquisa señalaron que no hay elementos en su contra y que lo único que lo liga al caso es que realizó un llamado a 911 para avisar sobre el siniestro que terminó siendo fatal.

Además, se ratificó que en la escena nadie refirió a la participación de otro vehículo y lo relevado en el lugar así lo confirma. La camioneta tampoco tenía marcas - “está impecable”, se dijo- y la revisión de las cámaras de seguridad en la zona no revelan nada contra el detenido.

Ante todo esto, las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete, presidido en estos momentos por el juez subrogante Marcelo Cardozo, consideran que el implicado no tiene nada que ver. Incluso, se analiza imputar por falso testimonio a quienes inclinaron la pesquisa hacía allí.



Testimonio

En la jornada de ayer Adrián atendió a El Territorio y brindó una entrevista en su domicilio. Se lo vio con un semblante muy decaído, con una tristeza evidente en sus ojos y la angustia por verse involucrado en esta situación.

En los últimos días tuvo que soportar escraches en las redes sociales y mensajes directos que lo señalan como asesino, aunque destacó el incondicional apoyo de su familia y amigos. Repitió varias veces que se siente muy tranquilo de su inocencia y fue coincidente con lo detallado por fuentes del caso.

“La tranquilidad que tengo es que soy inocente. Yo estaba estacionado si en ese lugar, pero fui el primero que llamé al 911 desde el teléfono de mi pareja y estuve ahí hasta prácticamente el momento que nos dijeron que nos vayamos”, contó al comienzo de la charla. Agregó que no vio el siniestro, sino que se bajó de su vehículo cuando escuchó el impacto.

Sobre esos momentos posteriores, confió: “Hay un muchacho que vi pasar en moto y que después del impacto vuelve. Un testigo para mí anónimo porque no sé quién es, que me dijo ‘se pegó solo’”.

“Cuando vimos más o menos que todo estaba encaminado nos retiramos del lugar como cualquier persona normal. Cumplí con mi deber cívico de llamar al 911 y creo que, como no soy doctor, ni nada, no tenía nada que hacer ahí. Es más, estaría entorpeciendo”, reflexionó.

El entrevistado dijo que siguió su rutina normalmente y al otro día se fue a trabajar como siempre, pero cerca de las 9 la Policía lo fue a buscar y a pedirle que lleve la camioneta para la realización de las pericias. Aclaró que, siempre con ánimos de colaborar, luego prestó su declaración.

Entonces le notificaron que estaba demorado por averiguación de antecedentes y no entendió nada. Varias horas pasaron hasta que finalmente lo liberaron. “Las pericias dieron todas negativas y, es más, yo voluntariamente cedí mi teléfono para que se haga la investigación del teléfono, de lo que sea. Estuve abierto a todo”, insistió.

“Las cámaras no me involucran, las pericias no me involucran, no arrojan que yo fui que hice eso. No entiendo qué pasó, quién dijo eso, quién dijo esas calumnias, pero creo que todo se va a terminar acomodando y saliendo a la luz la realidad de que yo soy inocente”, dijo.

En tal sentido, también tuvo palabras para la familia de Soto: “Lamento muchísimo por lo que está pasando la familia, lo lamento mucho. Me pasó perder familiares directos, pero no así y sé que duele mucho. Por ahí entiendo la bronca de esta gente, pero eso no justifica que hagan lo que están haciendo con mi persona, sabiendo que no hay pruebas”.

Adrián expresó que busca cubrirse de los ataques virtuales, de lo que se comparte sobre su persona y es por eso que no lee las redes sociales y se limita a hablar con sus amigos y cercanos.“Hay momentos en los que caigo anímicamente. Por ahí mi novia me cuenta y realmente duele, duele muchísimo”, confesó.

Asimismo, cree que su vida no va a ser igual después de esto y que “más allá de que todo se esclarezca por medio de la Justicia, creo que el día de mañana ese resentimiento social va a existir. Es algo que no se olvida y que para uno queda: las miradas de la gente y las habladurías a espaldas de uno. Eso es lo que más duele”.

Por último, echó por tierra las suspicacias que puedan surgir respecto al accionar policial teniendo en cuenta que el fallecido era un integrante de la fuerza, diciendo que lo trataron siempre muy bien y con respeto.