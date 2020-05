Prudencia e inteligencia

Por Pablo Lizarraga plizarraga@elterritorio.com.ar

Misiones es una de las 13 provincias que hasta ayer tenían menos de 50 casos positivos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y que avanzan en la reconstrucción de una nueva normalidad junto con Formosa y Catamarca, distritos a los que la enfermedad nunca llegó, según se desprende del último parte epidemiológico elaborado y difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. Así como el fútbol mira al norte del país para la vuelta de su liga, las principales categorías nacionales del automovilismo nacional empiezan a mirar a los clubes de la provincia para reiniciar sus actividades, en la post pandemia. El contexto positivo que vive Misiones hoy, que lleva 24 días sin nuevos casos confirmados de Covid-19 y un total de 25 infectados en lo que va de la pandemia, lo que lo pone muy cerca de pasar a la fase 5, la nueva normalidad en la que se habilitan hoteles, restaurantes y en la que se permiten espectáculos abiertos, en principio sin público, sumado a la pasión fierrera que hay en la Tierra Colorada hizo que Posadas y Oberá aparezcan en la mira del Turismo Carretera y el Turismo Nacional, las dos principales categorías nacionales. Además, el autódromo Roberto Mouras de La Plata (Buenos Aires), el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba y el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, los escenarios pensados para volver quedaron relegados ante el contexto negativo y el aumento de casos que tuvieron esas provincias. En las próximas horas es muy probable que en Oberá y Posadas reciban la habilitación municipal para que en sus autódromos se puedan hacer pruebas de karting y pista, lo que sería el primer paso para la vuelta del automovilismo en Misiones. El Automóvil Club Misiones (ACM), que tiene a su cargo el autódromo Rosamonte de Posadas tiene la fecha del Turismo Carretera (TC) para el 14 de junio, que aún no fue cancelada por la ACTC. La nueva fase en la que entró ayer Misiones hizo que los medios especializados en automovilismo nacional pusieran a Posadas como el posible escenario para el reinicio de las competencias del TC. El presidente del ACM, Carlos Malarczuk, no quiso hacer declaraciones ayer y pidió hasta hoy para dar información concreta, ante las versiones que empezaron a correr desde Buenos Aires. Claro que Malarczuk no fue el único que recibió llamados. Carlos Morales, presidente del Automóvil Club Oberá, también recibió un llamado de Hugo Paoletti, presidente de la Apat, que organiza el Turismo Nacional. Si bien tocaron varios temas y nada en concreto, la idea que maneja la categoría es venir a correr a Misiones ni bien se pueda. El TN tenía programado llegar a Oberá el 9 de agosto, fecha que hasta ahora no se canceló. El contexto favorable, también hizo que el Rally Argentino busque los caminos misioneros para seguir con su calendario y por eso Luis Minelli, presidente del Acra, que organiza el rally Argentino se contacte con Ignacio ‘Nacho’ Allende, para correr en agosto en Misiones. Desde la Ampynar ponen paño frío a la propuesta y no quieren volver a repetir lo ocurrido en marzo, cuando se anunció que venía y terminó cayendo porque la fecha la tenía Catamarca.