Protocolos y medidas de las aerolíneas para volver a viajar

Domingo 14 de junio de 2020 | 10:00hs.

Puntos en común entre aerolíneas Tanto para JetSmart como para Flybondi y Aerolíneas Argentinas se deberá mantener distancia social en el check-in del aeropuerto, habrá plástico separador en el mostrador, de tal manera que los pasajeros tengan el menor contacto posible con quien los está atendiendo.

Los procedimientos de las tres aerolíneas fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de Iata (International Air Transport Association), ACI (Air Transport Council), OMS (Organización Mundial de la Salud) y el Ministerio de Salud de la Nación.

Para los pasajeros de las tres compañías será obligatorio el uso de barbijo para viajar, por eso deberán arribar al aeropuerto ya con el elemento de protección y utilizarlo durante toda la permanencia en el aeropuerto y a bordo. Asimismo, los aviones de las flotas de ambas compañía cuentan con el sistema de recirculación de aire Hepa.

Durante el vuelo la tripulación de FlyBondi, Aerolíneas Argentinas y JetSmart utilizará barbijos, anteojos de seguridad y guantes para evitar todo tipo de contacto. Después del vuelo, se decidió aumentar el tiempo entre cada vuelo, para realizar una correcta sanitización al interior de los aviones. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, cada noche los aviones son sometidos a una rigurosa limpieza y desinfección, para lo cual se utilizan desinfectantes aprobados por el fabricante de los aviones.

Con muchas expectativas el turismo comienza a recuperar fuerzas paulatinamente. Y para que se realicen los desplazamientos necesarios, es importante que los viajeros sientan seguridad y garantías de protección y es por eso que las aerolíneas ya presentaron sus protocolos para la vuelta al ruedo. A medida que se van abriendo las fronteras, las líneas aéreas dan a conocer los procedimientos que incorporan para viajar más seguros durante la pandemia del coronavirus.Hay algunos puntos, es decir, protocolos sanitarios, en que la mayoría de las aerolíneas que comenzarán su actividad convergen, por ejemplo, realizarán una limpieza a fondo de la flota, desde ventanas, mesas de bandejas, pantallas de respaldo, apoyabrazos, asientos, controles en el asiento, paneles, rejillas de ventilación y compartimientos superiores en la cabina, hasta baños y áreas de descanso de la tripulación. Todo esto se realiza además de otros procedimientos normales, como cambiar las fundas de los apoyacabezas en todos los asientos, reemplazar los materiales de lectura, pasar la aspiradora y más. Se implementó una limpieza mejorada y una desinfección completa de todas las cabinas.En el caso de Iberia, Qatar Airways, Emirates, Air France y Aeroméxico, en las cabinas el aire se renueva cada tres minutos. Los aviones están equipados con filtros Hepa (High Efficiency Particulate Air) que eliminan el 99,99% de los virus y bacterias del aire recirculado. También eliminan el polvo, los alergenos y los microbios del aire recirculado en la cabina, lo que ayuda a proporcionar un entorno más seguro, saludable y cómodo para los pasajeros y la tripulación.El desinfectante de manos estará disponible en múltiples ubicaciones en los aeropuertos, salones y aviones. También se alienta el lavado regular de manos. Es obligatorio el uso de barbijos que cubran nariz y boca cuando se acceda al avión y durante el vuelo.En los aeropuertos, las aerolíneas implementaron medidas de distanciamiento social en documentación, abordaje y al recoger el equipaje, gel antibacterial en cada mostrador y en las salas de espera, escaneo de temperatura a todos los clientes, encuestas y entrevistas de salud a pasajeros.Para viajar será necesario tener una temperatura inferior a 38°. A los clientes con una temperatura superior se les podrá denegar el embarque y su reserva será modificada sin gastos para una salida posterior. Se simplificará el servicio de alimentos y bebidas a bordo para reducir los puntos de alto contacto. Tampoco se puede ofrecer la venta de artículos libres de impuestos ni la distribución de prensa en formato papel a bordo de los aviones.En cuanto a la tripulación, posee un equipo de protección personal. Toda la tripulación de cabina a bordo estará completamente equipada con vestimenta especial, que necesitan para protegerse y proteger a los pasajeros de posibles infecciones.Además cada una de las empresas tiene su propio protocolo que puede variar de otra aerolínea, según lo que cada una considere más eficiente para protección de la salud de los viajeros.Salir de la provincia será progresivo y también las aerolíneas que llegan a los aeropuertos misioneros tienen un protocolo estricto a seguir al pie de la letra.Flybondi, JetSmart y Aerolíneas Argentinas tienen medidas sanitarias para antes, durante y después del vuelo, así que hay que estar atentos a las indicaciones de cada compañía.Desde Flybondi se recomendará a los pasajeros realizar el check-in web y descargar la tarjeta de embarque previo a la llegada al aeropuerto. En todos los mostradores habrá dispenser de alcohol en gel disponible para uso de los pasajeros.Se instalaron escáners de boarding pass para evitar aglomeraciones y se mantendrá distanciamiento social en el proceso de embarque y desembarque. Todo el equipaje deberá ser despachado e irá en la bodega del avión. Para su retiro en el aeropuerto de arribo, la aerolínea reforzará sus procedimientos para que esté disponible en un tiempo máximo de 5 minutos posteriores a la apertura de puertas. Además, en el carrusel las valijas van a estar separadas para mejorar el distanciamiento.En el caso de que sea necesario el traslado de los pasajeros en micros hacia una puerta de embarque lejana a la terminal, se llevará la capacidad mínima de pasajeros. A su vez, los colectivos serán sanitizados luego de cada embarque. El desembarque se realizará respetando las filas para garantizar el distanciamiento social.Durante el vuelo, se desarrolló un nuevo servicio de venta a bordo que cuenta un proceso previo de higienización y empaque de los productos (alimentos y bebidas). Y también se podrán adquirir elementos de protección personal como barbijos y alcohol en gel.Por otro lado en JetSmart las medidas que se están llevando a cabo antes del vuelo consisten en declaración jurada cuando los pasajeros realizan el check-in en la web de no estar contagiados del virus Covid-19 y que no estuvieron en contacto con infectados. El rol y responsabilidad del pasajero es clave en este proceso. Se realizará un chequeo de temperatura previo al abordaje al avión.Touch-Free: durante el embarque, no se realiza contacto físico de ningún tipo con los pasajeros al momento de verificar sus pasajes e identidades, habilitando que el mismo pasajero haga el escaneo de su pase de abordar.Habrá nuevo estándar de venta a bordo: se implementará un e-menú que permitirá acceder al menú desde un smartphone, eliminando el uso de menú físico. También habrá charlas a bordo, en alianza con la Cruz Roja, para dar información para prevenir el contagio del virus y contener emocionalmente a los pasajeros y tripulación.La aerolíneas de bandera, Aerolíneas Argentinas, hizo público que en el aeropuerto hay que llegar temprano. Hay que tener en cuenta que las medidas preventivas que están adoptando pueden requerir más tiempo para realizar el recorrido dentro del aeropuerto. Solo podrán ingresar los pasajeros que tengan vuelos desde esa terminal. No está permitido el acceso de acompañantes. Si se necesita algún tipo de asistencia, como el uso de silla de ruedas, hay que hacer la reserva por lo menos 48 horas hábiles antes de la partida de tu vuelo. Todas las sillas de ruedas son sanitizadas antes de su uso.Se recomienda llegar con el check-in listo. Se eliminan todos los materiales compartidos como las revistas que solían estar en las solapas de los asientos.El embarque se realiza por grupos reducidos y de las últimas filas hacia adelante. Los clientes que viajen en cabina Business o Premium Economy serán los últimos en embarcar. Siempre que sea posible, se hará el embarque por puertas con mangas de acceso.Momentáneamente las salas VIP se encontrarán cerradas y se pide que los pasajeros limiten al máximo su movimiento dentro del avión.