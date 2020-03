Protocolo: los hospitales y Caps tendrán zona restringida para febriles

Jueves 12 de marzo de 2020 | 10:07hs.

Tras la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus, los equipos de salud comienzan a afinar detalles del protocolo de atención. El Territorio consultó a autoridades sanitarias que anticiparon dos medidas concretas: por un lado, zona restringida para febriles en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y por otro, incremento de camas en efectores Nivel I y Nivel II, es decir, lugares que cuenten con terapia intensiva.“Se evaluará los pacientes febriles y con problemas respiratorios en un lugar específico, para que no compartan con otros pacientes. Se le hará el virológico y estará en observación hasta considerar, dependiendo de la enfermedad, si puede seguir reposo y aislamiento en la casa”, explicó una médica del sector público.Así como todos los centros asistenciales cuentan con ficha epidemiológica para dengue, también se distribuirá la ficha para coronavirus, aunque Misiones no registra casos de esa enfermedad. En tanto, en Argentina se confirmaron 21 pacientes con la dolencia y hubo un muerto.La fiebre es el denominador de ambas enfermedades, la transmitida por el mosquito Aedes aegypti y la que estalló en China a fines del año pasado.“Además, se recomienda suspender los controles de rutina. Es decir, que el niño sano no vaya a consultorio ni a la guardia. Lo que vamos a mantener son los controles prenatales, de las embarazadas”, contó la misma fuente del ámbito de la salud.