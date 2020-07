Protocolo aprobado: los moteles ya funcionan en la ciudad de Posadas

Lunes 27 de julio de 2020 | 12:22hs.

"Ya estamos abiertos, hoy firmamos la entrega del protocolo del municipio y desde entonces estamos oficialmente habilitados para trabajar. Estamos contentos porque hoy se cumplen 130 días del cierre (por la cuarentena, por la pandemia global del coronavirus). Desde el 20 de marzo tener cerradas las puertas de este negocio sin gente, todo oscuro, una tristeza, fueron cuatro meses desoladores. Por lo que lograr que se pueda abrir de nuevo es una alegría", dijo Waldemar

Madelaire, del Park Motel de la ciudad de Posadas al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.





Madelaire confió que a pesar del cierre desde hace cuatro meses, "el teléfono no paró de sonar" y detalló que "las chicas, de 25 a 30 años, las que viven con las suegras, los suegros, casas compartidas... y no tienen lugares, entonces me mandaban mensajes preguntando si no teníamos espacio para esa gente, y no estamos hablando después del boliche, no, de parejas, de matrimonios".





La cuarentena como problema actual provocó que muchas personas perdieran intimidad. Que todo el tiempo la convivencia se torne un suplicio. "Entonces los moteles son eso, justamente un lugar y no importa a qué vienen, porque hay quienes vienen a tomar mate", reveló Madelaire.





"Es para muchas cosas, vienen para charlar, los que tienen problemas vienen a ver cómo resolverlos, toman café, mil cosas, es decir, es un lugar mejor que el restaurante o un bar, porque en esos lugares te pueden escuchar lo que discutís con tus parejas... no es solamente la parte sexual, los moteles tienen otras cosas, hacía falta la privacidad", dijo.





El protocolo

Waldemar Madelaire explicó que el protocolo, para ellos, lo más importante es "haber conseguido el gran logro de abrir durante las 24 horas. Logramos lo imposible, pero fue gracias a la predisposición del ministro Arrúa (José María, de Turismo), y a la del secretario de Gobierno Ramírez de la Municipalidad. Fue determinante que nos hayan entendido y que estuvieran predispuestos".





En cuanto al protocolo, Madelaire detalló que "no tenemos áreas común de ningún tipo, las mucamas entran por otra puerta, por lo que no hay contacto de los clientes con el picaporte. Ahora cuando se va el cliente, se va a desinfectar todo, hasta los teléfonos, la conserjería con los clientes es ciento por ciento por teléfono, el pago también es através de la puertita, tampoco hay contacto. En cada habitación, en mi motel, hay alcohol en gel individual, que lo hacemos nosotros y los dispenser que los teníamos de antes, además del jabón. Y la alfombra sanitizante".





Sobre el uso del barbijo, Madelaire explicó que "eso no depende de nosotros, porque una vez dentro de la habitación no vemos más nada, hasta el garage sí, pero después no podemos hacer nada, no vemos nada. Lo que sí no encargamos de la desinfección de la habitación, del personal y le ofrecemos los productos dentro de la habitación a cada cliente. Después si ocupa o no ocupa, si hace o no hace, no podemos saber", dijo.





En el caso de la cantidad de personas, Madelaire fue concreto y dijo que "las habitaciones son para dos personas, ni para tres ni para diez, vamos a respetar porque no queremos que nos cierren de vuelta".