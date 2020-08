Protestas en Bolivia: Tribunal mantiene la fecha de elecciones

Lunes 10 de agosto de 2020

Previo a ese encuentro, hubo otra extensa deliberación que empezó en la tarde del sábado y terminó de madrugada, y en la que sí hubo representantes del MAS.

Breves internacionales

Bolsonaro designa a Michel Temer para ayudar al Líbano

El presidente Jair Bolsonaro, anunció ayer que enviará a su predecesor, Michel Temer, como responsable de la misión brasileña de ayuda a Líbano, tras la devastadora explosión ocurrida en el puerto de Beirut, la capital libanesa.

El anuncio fue hecho por Bolsonaro durante una videoconferencia convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros líderes para movilizar fondos de ayuda al país de Medio Oriente.

El mandatario de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, fue reelegido ayer en los comicios presidenciales con un 79,7% de los votos, según los sondeos a pie de urna. En tanto, según informa la agencia estatal Belta, la candidata de la oposición unificada, Svetlana Tijanóvskaya, logró apenas un 6,8%, un resultado muy lejos de lo pronosticado por los analistas y que ocasionó disturbios en el país.



El gobierno francés consideró ayer que la pandemia provocó pérdidas inmediatas al sector turístico de al menos entre 30.000 y 40.000 millones de euros. “Normalmente el turismo genera 180.000 millones de euros de ingresos, de ellos 60.000 gracias al turismo internacional”, informó el secretario de Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, según Le Journal du Dimanche.





La fecha del 18 de octubre para elegir presidente de Bolivia es inamovible, anunció ayer el Tribunal Superior Electoral (TSE), aunque el gobierno de facto adelantó que buscará conformar una comisión que explore la chance de un acercamiento con sectores de la oposición que rechazan la postergación y que ayer se ausentaron de la ronda de conversaciones que impulsó el ejecutivo para amortiguar las protestas llevadas adelante por la oposición.El encuentro -en el que sí estuvieron representantes de la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Unión Europea y algunos partidos- tuvo un resultado que cada sector leerá en su favor: para algunos fue un fracaso, por la falta de un acuerdo; y para otros un éxito, porque el TSE garantizó la fecha de octubre “por ley, y con carácter inamovible e impostergable”.Con esa decisión de la autoridad electoral, no parece claro el objetivo de la comisión que propicia el ejecutivo de facto, más que el de conseguir que cesen las protestas y los bloqueos de rutas, sobre todo de parte de las organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y de la Central Obrera Boliviana (COB), que reclaman que se respete la fecha del 6 de septiembre, acordada antes de que la pandemia de coronavirus se descontrolara.El gobierno de Jeanine Áñez planteó ayer el armado de una comisión que busque acercar a las partes, según la estatal agencia ABI.“Con toda la seguridad las elecciones se llevarán a cabo el 18 de octubre. Como resultado del encuentro, propongo una comisión para explorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Me parece mezquino que en esta situación tengamos que tener conflictos sociales que lo único que nos van a traer son más contagios, enfermos. Esperamos la reflexión de los convulsionadores, que no le hacen bien a la democracia y al país”, señaló la mandataria.A la cita llamada por el ejecutivo no asistieron representantes del legislativo, de cinco partidos políticos opositores (el MAS, CC, Creemos, Libre 21 y FPV) ni de las organizaciones que realizan protestas para cuestionar que la fecha de comicios se haya corrido del 6 de septiembre al 18 de octubre, entre ellas la COB.