Protestaron contra la ciclovía en Francisco de Haro de Posadas - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Hasta 67 mil pesos alcanzan las multas a los automovilistas que estacionan sus vehículos en las ciclovías, un espacio exclusivo para los ciclistas, que están emplazadas en las avenidas Francisco de Haro y Rademacher de Posadas.Esto generó el malestar de los propietarios de los locales comerciales que están sobre Francisco por lo que ayer interrumpieron el tránsito para hacerse escuchar. Alegaron que el impedimento a sus clientes de estacionarse frente a los comercios trajo consigo la baja considerable en sus ventas y que no es beneficioso estacionar más lejos por las personas mayores que tienen problemas en su andar.Los manifestantes cortaron por un tiempo el tránsito en la intersección de esa avenida con Bustamante e incendiaron unas llamas. En tanto, dijeron que no están en contra de los ciclistas y pidieron abrir el diálogo para llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes.Lo cierto es que las ciclovías están señalizadas en la ciudad capital ya varios años pero no eran respetadas, por lo que hace poco más de una semana que la Secretaría de Movilidad Urbana del Municipio comenzó a colocar bastones y más cartelería para que esto se respete.No obstante, según habían estimado desde Dirección de Tránsito de la Municipalidad en un período de quince días se habían realizado unas 600 multas a conductores que estaban fuera de norma.