Protesta de empleados municipales de San Javier - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020





"Somos cerca de 100 empleados que reclaman que el municipio cumpla con lo anunciado por el gobernador de la provincia que ningún empleado público cobrará menos de 30.000 pesos", dijo Luis Antunes, uno de los empleados a El Territorio y agregó "es una vergüenza que haya empleados que no llegan a cobrar ni 10 mil pesos, no se puede vivir con eso ni haciendo magia, necesitamos una recomposición salarial urgente y además que se regularice la situación de compañeros que hace 20 años siguen contratados, tienen derecho a que se les pase a planta permanente, ellos son ya personas mayores y hoy están aquí en este reclamos cuando son personas de riesgos que deberían estar resguardados en sus casas ante este grave problema de la pandemia", indicó Antunes.





En tanto se espera que a las 16 serán sean recibidos en la cede comunal los delegados de ATE zona Sur que están acompañando a los trabajadores como así delegados del grupo de empleados por concejales y equipo de sector contable y jurídico del municipio.





Se espera un ofrecimiento por parte de los funcionarios que no se acercaría a los 30 mil que solicitan por falta de presupuestos. Una fuente municipal indicó "no podemos ofrecer lo que no vamos a poder pagar así que esperamos se llegue a un acuerdo"

Desde la madrugada de este jueves los empleados municipales de San Javier, tanto contratados como de planta permanente están de paro como medida de protesta en reclamo de incrementos salariales.