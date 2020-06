Prorrogan por 60 días los acuerdos de suspensiones con reducción salarial

Martes 9 de junio de 2020 | 09:05hs.

El Gobierno oficializó la prórroga por 60 días de las suspensiones de trabajadores con reducción salarial, a partir de la crisis y las restricciones que generó la cuarentena por coronavirus. El Ministerio de Trabajo homologó la extensión del acuerdo entre la Confederación del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que contempla el pago del 75% a estos trabajadores.La Resolución 475/2020 publicada en el Boletín Oficial homologó la extensión del convenio acordado entre sindicalistas y empresarios, hasta el próximo 31 de julio. Habilita suspensiones temporarias con una reducción del 25% del sueldo, según el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Incluye el compromiso empresario de no reducir personal.La resolución definió que sean homologadas las presentaciones que hagan en conjunto gremios y empresas para la aplicación de suspensiones se ajusten íntegramente al acuerdo UIA-CGT y acompañen el listado de personal afectado. Se tomara el mismo criterio para los casos en los que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores.El acuerdo también estableció que las presentaciones que hagan las empresas para la aplicación de suspensiones, que cumplan las anteriores condiciones, se remitan a los sindicatos por el plazo de tres días. Pudiendo ser prorrogado por dos días adicionales a solicitud del gremio.Vencido ese plazo, el silencio de la entidad sindical la tendrá por conforme respecto del acuerdo sugerido por el empleados. La normativa aclaró que si hay oposición en el gremio a los términos del acuerdo se abrirá una instancia de diálogo y negociación.Determinó además que las presentaciones que no se ajusten íntegramente al acuerdo sean revisadas previamente por el ministerio de Trabajo. El organismo, en cada supuesto, indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido.La declaración original fue firmada en los últimos días de abril pasado y vencía a finales de mayo, por lo que las negociaciones para concretar la renovación comenzaron días atrás. El acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa equivalente al 75% del ingreso neto a los trabajadores que están impedidos de cumplir sus tareas habituales por la paralización de actividades.La actividad económica sintió el impacto del parate por el aislamiento social. Según los últimos datos, la producción industrial se desplomó en abril 33,5% mientras que la construcción tuvo una caída histórica de 75,6%, de acuerdo al INDEC.