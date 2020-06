Propietarios de hoteles cerrados reciben abultadas boletas de luz

Sábado 20 de junio de 2020

Al borde del cierre

Mínimo nivel de recaudación La Cooperativa de Electricidad de Montecarlo con la reactivación de algunas actividades aumentó mínimamente el nivel de recaudación mediante el pago de servicios, que es agua potable, energía eléctrica, servicios sociales, cloaca, cable, servicio fúnebre, entre otras prestaciones. “El nivel de cobranza había caído al inicio de la emergencia sanitaria pero volvió a subir en este último tiempo. También había caído la facturación como producto de la paralización

de las empresas, que luego retomaron su ritmo de trabajo” explicó el gerente de la CEML, Esteban Strieder.

Respecto a los compromisos con el personal y proveedores, dijo que “se están pagando sueldos y compromisos corrientes con dificultades”. Recordó que el Valor Agregado de Distribución (VAD) en energía eléctrica está congelado desde octubre del año pasado, “frente a costos que se incrementan constantemente, esto pone

a las cooperativas en un escenario económico muy complicado. Igualmente se está tratando de ir cubriendo deudas”, añadió.

La Celo implementaría cobro con tarjeta de crédito

La flexibilización de la cuarentena obligatoria va habilitando de a poco nuevas actividades a lo largo de la provincia. Sin embargo, hay otras que aún no pudieron retomar el trabajo y tratan con todas las fuerzas de aguantar, aunque cada vez se vuelve más complicado.El caso más característico es el del sector turístico, que todavía no tuvo señales de una pronta reactivación, pese a los constantes pedidos de habilitar –al menos – una parte del total de camas. Una de las propuestas fue que se abran habitaciones específicas para los viajantes, aunque aún no hubo aprobación.La situación se complejiza todavía más teniendo en cuenta que los emprendimientos tienen que seguir pagando todos los mismos costos fijos como si estuvieran en temporada de trabajo. Lo más llamativo en este caso fue la llegada de boletas de energía y agua con elevados montos, siendo que hace tres meses permanecen cerrados y sin uso de los servicios.Por este motivo, cada vez son más los propietarios que se ven obligados a replantear el destino que tendrán los hoteles y hosterías, dejando atrás muchos años de trabajo y esfuerzo.“Hace tres meses que tengo todo cerrado, apagadas las luces y cerradas las llaves de paso del hotel, y me sigue viniendo $50.000 de luz y $28.000 de agua por mes”. La frase corresponde a Irma “Lela” Bregagnolo, propietaria del hotel “El edén” de Oberá, quien días atrás recibió una intimación por parte de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) para el pago de una deuda de energía que supera los 130 mil pesos, correspondientes a los meses precedentes.En diálogo con El Territorio, Lela contó su angustia debido a que en la carta de intimación que le llegó solamente le dan cinco días para regularizar su situación, amparándose en que la provincia no adhirió al DNU 311 de Nación que impide el corte de suministro durante la emergencia sanitaria.“Hace 25 años tengo el hotel, y yo ya tengo más de 70 años, es mi emprendimiento, pero mis hijos me piden que cierre para no seguir haciéndome mala sangre. Es injusto que tenga todo parado y me sigan llegando boletas de 50 mil pesos”, dijo apenada.En ese marco, adujo que hace tres meses están parados y que el sueldo de sus tres empleados los está abonando de a poco con su propia jubilación. “Me llamaron unos choferes que siempre solían venir a dormir la siesta en sus viajes, les salió un viaje especial y querían venir, pero consulté y a pesar de todos los protocolo, no me dejan traerlos”, explicó.Al tiempo que remarcó: “Cuando empezó la cuarentena uno de los empleados cerró todas las llaves de paso, se cortó toda la luz, termotanques, todo está cortado y sin embargo me viene igual la boleta de luz y agua de 50 mil y 28 mil, es una barbaridad y capaz no me va a quedar otra que cerrar, como me dicen mis hijos”, puntualizó.Al igual que Lela, otros emprendimientos turísticos están pensando en cerrar debido a la situación compleja.Mónica Krieguer, de Monteaventura, expresó que el panorama no es nada fácil para el sector. “Estamos analizando la posibilidad de cerrar porque desde la cuarentena en marzo, inclusive antes, estamos parados, con ningún ingreso y ningún ahorro para subsistir”, apuntó.Y aclaró: “Es complicado, nosotros dependemos del turismo netamente local, no tenemos internacionales como en otras localidades, la demanda no es igual, así que tampoco tenemos posibilidad de ahorro”.A pesar del cierre, el emprendimiento –que cuenta con una hostería y un parque recreativo – siguió recibiendo las boletas de servicios con similares montos a los de meses anteriores a la pandemia. “Se nota que no hicieron toma de estado porque nos llegan boletas de diez mil pesos de luz y está totalmente todo apagado, cerrado”, manifestó.Lo mismo pasa en Iguazú, donde Héctor Mulawka, propietario del complejo de cabañas Titor, explicó que la situación es cada vez más complicada y confesó que ya ha puesto en venta electrodomésticos que tenía en desuso para seguir adelante.Para continuar, contó que decidió cortar el suministro eléctrico para reducir los costos. “Estamos subsistiendo. Tomé la decisión de cortar la energía del pilar de las cabañas. En teoría, este mes tendré consumo cero porque las facturas continúan llegando y no podemos abonarlas, así como Rentas y como la tasa general de inmuebles, esto continúa acumulándose pero si no trabajo no puedo pagar”, dijo.En referencia a la reactivación, planteó que llegaría en enero de 2021 con la temporada estival. “Trabajamos en su mayoría con el turismo nacional. Teníamos reservas para Semana Santa que se postergaron para mayo, luego julio, septiembre y que ahora se suspendieron sin fecha”.Para tratar de salir de la crisis, varios complejos de cabañas propusieron alquilar las instalaciones a familias que residen en Iguazú. No obstante, la propuesta no fue exitosa ya que la oferta de departamentos en alquileres aumentó.Pedro Anderson, presidente de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo), anticipó que la entidad implementaría el cobro de los servicios con tarjeta de crédito en seis meses, reduciendo el interés de 5 a 2,5 por ciento.Se trata de una iniciativa que pretende beneficiar a los socios que adeuden facturas debido a la crisis desatada por las restricciones en el marco de la pandemia del Covid-19.Asimismo, mencionó que si bien legalmente están habilitados para realizar cortes, la intención es evitar dicha instancia, al menos hasta el 31 de julio.Anderson también precisó que en las primeras semanas de la cuarentena se registró una sensible merma en la recaudación, aunque la misma se fue normalizando y actualmente la gran mayoría de los socios están al día.“En los primeros días de la cuarentena hubo una caída importante en la facturación de los servicios por la confusión de la gente, ya que no se sabía qué iba a pasar. Además, salieron a decir que el estado se les iba a pagar el agua y la luz, y al final no sucedió. Lo que no se podía cortar el agua; pero en Misiones se puede cortar la luz porque la provincia no se adhirió al DNU del gobierno nacional. Por eso al que no paga se le puede cortar la luz”, explicó.En ese contexto, indicó que “la Celo tomó el criterio de no cortar por lo menos hasta fines de julio y negociar con los socios. No es un porcentaje muy grande, pero hay algunos que quedaron colgados. Por eso hay que ver la situación de cada uno. Incluso estamos analizando el pago con tarjeta de crédito en seis meses, y en vez de cobrar el 5 por ciento de interés mensual bajar a 2,5”.