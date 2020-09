Propietario autorizó la mensura de su lote para destrabar conflicto por un camino vecinal - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020 | 14:29hs.













Sin embargo el problema persistía por la falta de acuerdo con el dueño del otro lote, tanto que los vecinos anticiparon que mañana estarían cortando la ruta, exigiendo respuestas de las autoridades a fin de que lleven adelante un relevamiento que involucra al lote 42. La reunión resultó positiva ya que el titular del lote autorizó al municipio a que realice la nueva mensura.El camino vecinal presenta conflicto hace más de cuatro años. El trazado era utilizado por varias familias hace unos 30 años pero como no se encuentra registrada en catastro el dueño del lote la inhabilitó y los vecinos exigen la apertura de una nueva calle, para la cual uno de los propietarios de los lotes por donde cruzaría el nuevo camino dono el espacio de calle al municipio.Sin embargo el problema persistía por la falta de acuerdo con el dueño del otro lote, tanto que los vecinos anticiparon que mañana estarían cortando la ruta, exigiendo respuestas de las autoridades a fin de que lleven adelante un relevamiento que involucra al lote 42.





En este sentido el intendente Dos Santos, en diálogo con El Territorio, explicó que “días atrás recibimos el pedido de los vecinos por relevamiento y amojonamiento de los lotes, por lo que notificamos al señor Vargas, uno de los propietarios, porque nosotros como municipalidad sin la autorización del dueño no podemos llevar adelante ningún tipo de mensura en una propiedad privada, por eso lo citamos para llegar a un acuerdo”.



En reunión, el propietario del lote 42, Marcelo Vargas, momento en que se le preguntó si autoriza al municipio la realización del registro de los mojones y mensura, estuvo de acuerdo con una condición. “Es la primera vez que escuchan mi palabra, yo autorizo siempre y cuando el trabajo lo realice un agrimensor perito catastral, de otra manera no. Me siento humillado por algunos dichos porque como cualquier ciudadano tengo derecho”, afirmó a este medio.



Con este acuerdo, la municipalidad podría llevar adelante las gestiones administrativas para iniciar lo que puede convertirse en un largo proceso a la espera de que con esto, las demás familias no lleven adelante el corte de ruta previsto para mañana jueves.



Además, ante las distintas versiones e incertidumbre, el intendente aclaró que en el lote 42 no figura ninguna calle. “En ese lugar no figura calle, por eso necesitamos hacer como corresponde todos los documentos para que quede un registro y una vez que se definan los mojones tenemos que volver a mensurar el otro lote del vecino que cedió la tierra como camino y dejar esos metros como espacio municipal, todo certificado por el escribano, ahí recién podemos hacer el camino” aclaró Dos Santos.

Durante la mañana de este miércoles, el intendente Miguel Dos Santos mantuvo una reunión con la familia propietaria del lote 42 ubicado en colonia Fortaleza, a fin de avanzar con las gestiones para realizar un relevamiento catastral para definir los límites de las propiedades y destrabar el conflicto vecinal.