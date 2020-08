Promo 2020, entre la frustración y el compañerismo ante la incertidumbre

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 05:00hs.

“Teníamos muchos proyectos este año como organización Jupes, entre los que estaban un segundo Foro de Estudiantes, competencias por la llave de la ciudad, celebraciones del estudiante, capacitaciones y hoy está todo en nada, porque ni siquiera sabemos cuándo volvemos a la escuela o si vamos a volver. Algunos chicos ya bajaron los brazos. Es triste no poder despedirnos de nuestros compañeros como teníamos planeado”, cerraron.





Oferta académica de terciarios y universidades

Desde hoy y hasta el 20 de agosto se realizará el encuentro virtual ‘Promo 2020. Rumbo a la Educación Superior’, en el que quienes quieran ingresar a la formación superior o realizar un posgrado encontrarán la oferta de tecnicaturas, carreras, posgrados a través de la plataforma www.estudiantes.edu.misiones.gob.ar



Un total de 201 ofertas de nivel superior que tiene Posadas en sus cinco universidades y los 42 institutos terciarios estarán en la muestra virtual.



Habrá charlas de orientación vocacional, presentación de propuestas, trivias, debates y un espacio para el encuentro para planificar el paso de la educación obligatoria a la superior.



La oferta de educación superior y universitaria se reunirá durante 15 días, de manera virtual, para dar a conocer la oferta de formación para aquellos jóvenes y adultos que terminan el secundario, como así también de aquellos profesionales que quieran realizar un posgrado.



Estarán presentes tanto las universidades como los institutos de formación para responder las preguntas de todos los interesados.



Los jóvenes podrán acceder espacios de información sobre carreras, universidades e institutos, tanto gestión estatal como privada de toda la provincia.



Además, encontrarán tips e información sobre lo que implica ser un estudiante del nivel superior. Podrán acceder también a charlas y ponencias coordinadas por universidades e institutos y toda la información referida a becas y el tipo de acompañamiento que realizan las instituciones y los municipios para sostener trayectoria educativa de los estudiantes.





Sin viaje, sin fiesta, sin buzo, sin Estudiantina, sin… El último año de la escuela secundaria es claramente el más esperado por cualquier adolescente. Pero en este 2020 la pandemia del coronavirus lo cambió todo.Incertidumbre, tristeza y decepción son los sentimientos que embargan a los chicos y sus familias que vieron como una situación inesperada hizo que las cosas se deshagan.Sin clases presenciales y sin fecha para una posible vuelta, todo lo ocurrido hizo que los planes de los adolescentes cambien.¿Qué sienten los chicos? El Territorio salió a preguntarles.“Todo lo que planificás desde primer año a cuarto: el buzo, el viaje de egresados y que ahora se suspenda todo o quede en pausa es bastante frustrante”, reconoció Matías Rovira, estudiante de secundaria y quien además preside la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios (Jupes).“La Estudiantina que no la podremos vivir los que estamos en el último año, la recepción… todo se suma”, agregó reflexivo.Así, cada localidad tiene su impronta. En Posadas, por ejemplo, los chicos celebran la Estudiantina; en Candelaria realizan las tradicionales alfombras florales; en Oberá muchos estudiantes integran la comisión juvenil de la Federación de Colectividades que organiza la Fiesta Nacional del Inmigrante; en Eldorado, las olimpíadas estudiantiles paralizan a la ciudad. Todo eso hoy está en suspenso y la esperanza de que se pueda realizar al menos un festejo mínimo se diluye cada día. Algo que claramente impacta en el estado anímico.“La mayoría de los chicos de quinto año en Posadas acostumbran a hacer una presentación en sociedad de los buzos y remeras de egresados, pero este año no se pudo hacer. Otros lo hicieron de manera virtual, pero no pudieron viajar a Bariloche por la prohibición del turismo nacional y los viajes se aplazaron y no saben aún qué pasará con sus recepciones, si será este año o el próximo en vacaciones de verano”, dijo Matías.Por su parte, Kevin Jara, de Eldorado, comentó a este medio: “Estamos viviendo un año muy diferente, ya nos acostumbramos a tener clases a través de una pantalla en forma virtual por las circunstancias. Estamos haciendo lo posible para ponerle la mejor onda y adaptarnos a los métodos de dar clases, es frustrante pensar que nuestro último año del secundario la pasaremos separados y sin la gran fiesta de despedida, la cual no se realizará”.Ese punto, el estado de ánimo toma particular interés por parte de las autoridades de Educación de la provincia. Semanas atrás este medio reflejó encuestas a estudiantes que se están usando como una especie de termómetro para saber cómo está el clima escolar desde la virtualidad. “Los estudiantes, porque los hemos entrevistado a varios, los que se sienten muy angustiados son los de 5° año. Sabemos que en esa etapa es cuando más se fortalece el vínculo afectivo entre ellos”, destacó María Inés Rebollo sobre los adolescentes que están en el último año de escolaridad y no saben si podrán compartir lo que resta del año con sus pares dentro del establecimiento.Rebollo, que es referente de Educación Emocional en Misiones, también sostuvo: “Esta emoción de desencanto y tristeza que sienten, si bien son alfabetizados tecnológicamente, se dieron cuenta de que la presencialidad también era importante. No tener esa presencialidad les genera muchísima angustia. Los chicos consultados, de secundaria, sobre todo, dijeron que extrañan mucho la vida social de la escuela. Están siguiendo de forma online las clases, pero no es lo mismo. Dijeron incluso que quieren volver a encontrarse con sus profesores, los recordaron también a ellos”.Pero la situación no es sólo en Misiones y se vive en todo el país. Tal es así que los chicos se contactan vía redes sociales con sus pares de otras provincias para armar grupos virtuales y así darse aliento.Si bien algunos establecimientos de localidades como Leandro N. Alem y Puerto Piray hicieron la renovación de sus autoridades estudiantiles de manera virtual, eso no se dio en otras ciudades, lo que también frenó muchas actividades previstas. Sumado a que el panorama actual anticipa que tampoco podrán tener la última fiesta del estudiante y celebración por su día el 21 de septiembre próximo.