Promesa de beso de Diego para Tevez

Martes 3 de marzo de 2020

Cuando la dirigencia de Boca deslizó que no planeaban ningún homenaje para Diego Armando Maradona en su visita a la Bombonera como técnico de Gimnasia, uno de los primeros en salir a bancar al 10 fue Carlos Tevez.El Apache no sólo aseguró que Pelusa se merecía un recibimiento especial, sino que también prometió: “Obvio que lo voy a abrazar el domingo. Le doy mi camiseta, lo que él quiera. Para Diego, todo”.Contento con el apoyo de Tevez, Diego redobló la apuesta y le mandó una cariñosa amenaza a la figura del equipo de Miguel Angel Russo: “Y yo a Carlitos le quiero decir que le voy a dar un pico, que lo voy a romper todo”, aseguró en diálogo con Paso a Paso. Si Maradona llega a cumplir con su amenaza, no sería el primer pico entre Diego y Tevez. En el 2004, después de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Pelusa les estampó un beso.