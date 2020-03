Prolongada e intensa ola de calor y alto riesgo de incendios

Lunes 9 de marzo de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Después de un fin de semana con el ingreso de aire cálido y seco por el norte que trajo breves pero fuertes chaparrones, el sábado por la tarde, afectando a los departamentos de San Ignacio, Oberá y Cainguás -donde algunas tormentas registraron ráfagas de viento entre 60 y 90 km/h ocasionando principalmente voladuras de techos y caída de postes de tendido eléctrico-, esta semana las temperaturas aumentarán bruscamente y zonas como Bernardo de Irigoyen al nordeste de nuestra provincia tendrían marcas bien veraniegas. Más al sur la isla de calor de la ciudad capital tendrían jornadas agobiantes desde esta tarde y más intensas desde el jueves y el próximo fin de semana con mínimas de 26 y 30°, mientras que las temperaturas mas elevadas serían por las tardes del viernes y sábado próximos con 40 y hasta 43°. La humedad sería baja toda la semana y esto ayudaría al cuerpo humano a soportar más el calor, la sensación térmica estaría igual a la temperatura real. Precaución, el calor es peligroso para los niños ancianos y enfermos.El movimiento de estas personas debe mantenerse al mínimo. Use gafas de sol y protector solar, cubra el cuerpo con ropa clara y un sombrero de ala ancha. Por otro lado, se espera un incremento en el riesgo de incendios, de muy alto a extremo hacia el fin de semana; en lo que va del mes de marzo las lluvias prácticamente estuvieron ausentes en la provincia, únicamente los tres departamentos mencionados antes registraron algunas lluvias entre 5 y 15 milímetros en forma dispersas. Se recomienda a la población evitar realizar quemas aun si están programadas hasta nuevas lluvias generalizadas; además es importante si ve una columna de humo llamar al N°100 -línea gratuita- Bomberos Voluntarios, hable fuerte y calmado para que el personal entienda la situación.: cielo algo a parcialmente nublado, habrá mas sol en zona Sur, se esperan vientos leves a moderados del cuadrante nordeste, las temperaturas mínimas en 18 y 23°, las temperaturas máximas en 31 y 36°.: cielo nublado por la tarde para el Sur, y parcialmente nublado para las demás zonas, la humedad continuaría baja, se esperan vientos leves del Norte alternando con el nordeste, las temperaturas mínimas en 20 y 23°, las temperaturas máximas en 34 y 37°.: cielo que continuaría nuboso para la zona Sur pero no llueve, las demás zonas nubosidad variable; continuaría la humedad baja en horas de la tarde (-30%), predominaría el viento del cuadrante Nordeste con intensidad leve, las temperaturas en ascenso, las mínimas en 22 y 25° mientras las máximas en 36 y 37°.: Cielo parcialmente nublado en horas de la tarde para toda la provincia, se espera mayor presencia solar, la radiación ultravioleta estaría en valores extremos, predominaría el viento del cuadrante norte, las temperaturas mínimas en 23 y 27° mientras que las máximas alcanzarían los 38° en gran parte de la provincia.• No arrojes cerillos o cigarros encendidos en la rutas y menos en medio del bosque.• No tires basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol.• No hagas fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio.• No estacionar automóviles en la orilla de la ruta donde haya hierba seca.• No dejar nada inflamable después de acampar.• No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables• Guardar líquidos inflamables en zonas protegidas.• No acumular basura en los predios.• No prender fuego en los terrenos.• No dejar cerillos al alcance de los niños.• Apaga el fuego de inmediato, si ves una fogata o el inicio de un incendio cércalo con ramas verdes o alejarle agua o tierra.• Pida ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible.• Resguarda tu vida, al huir del incendio no lo hagas ladera arriba, busca áreas planas y camina en sentido contrario al viento.• Aléjate del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un área amplia sin vegetación.• Cubre nariz y boca con un trapo húmedo.• No intentes cruzar las llamas.• Si se prende tu ropa, tírate al suelo y rueda sobre el cubriendo tu rostro.Ligera recuperación en las precipitaciones hasta el día 25 de este mes, las lluvias entre el período comprendido entre el 9 al 17 de marzo, entre 13 y 40 milímetros, principalmente sobre el Alto Paraná y a fin de este período sin descartar tormentas severas. Para el período entre el 17 al 25 de este mes, las precipitaciones serían más importantes sobre el centro/nordeste esperándose un acumulado de hasta 40 milímeros; las demás zonas alcanzarían los 15 milímetros.