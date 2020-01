Prohíben la faena y consumo de carne por rabia paresiante

La enfermedad

La rabia paresiante es una zoonosis y puede transmitirse de los animales a las personas. Los brotes perduran no más de 18 meses. Los primeros síntomas observados en animales consisten en inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse y frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente al habitual. Luego se observa depresión, deshidratación, con dificultad postural y ambulatoria, y finalmente la muerte. El Senasa recomienda evitar el contacto con animales muertos o con sintomatología nerviosa y dar aviso inmediato a su oficina más cercana, o a través de la aplicación Notificaciones Senasa, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad de denuncia obligatoria. “Si la persona consume carne rabiosa, prácticamente no tiene riesgos, porque a 80 grados se desnaturaliza el virus y en la parte muscular no lo va a encontrar. Pero todo lo que lleva a que el animal se agarre, se faene, se parta la media res y llegue el bife al plato, es lo que lleva a un riesgo sanitario”, explicó Gabriel Russo, jefe del Programa de Rabia del Senasa. Y recordó que los dos últimos casos de rabia humana en Argentina, que fueron en el año 2.000, fueron por mordeduras de muerciélagos a humanos, en Chaco y Corrientes.“Hay que estar atentos, el riesgo es bajo, pro existe”, concluyó.