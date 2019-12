Programaron para mañana el juicio oral por el caso Bárbaro

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá





“Una lucha muy desigual” El 28 de noviembre pasado, en el marco de una manifestación en reclamo de justicia, Judith Bárbaro, hermana de la víctima, lamentó que “pasaron más de 15 años, pero llegamos hasta acá sin una definición. Para hoy estaba previsto el inicio del juicio, pero se volvió a suspender. Así fue todo el proceso, se avanzaba un paso y se retrocedían dos. Desde el primer momento fue una lucha muy desigual”.

En aquella ocasión, familiares e integrantes del Colectivo de Mujeres de Oberá se congregaron en la esquina de avenida Italia y calle México, frente a la escena del crimen.

“Uno no se acostumbra a tantas trabas, pero tampoco nos sorprende porque siempre fue así”, reconoció Bárbaro, y agregó: “Schnimg era el más desvalido de todos, casi un perejil. Acá hubo muchas pruebas de que fueron cinco los culpables. Pero después esas pruebas no sirvieron, según los jueces. Todo el tiempo con tropiezos”.

Tras describir la brutalidad del hecho, mencionó que “en un primer momento el pueblo nos acompañó, pero después hubo mucho temor y la gente se fue alejando”.

También recordó con afecto a su hermana Juana “Ticha” Bárbaro, quien se convirtió en la cara visible del reclamo por justicia y falleció hace dos años. “Estaba muy cansada de tanta injusticia”, lamentó.

Transcurridos 15 años y medio del hecho y con un solo imputado en el banquillo de los acusados, se fijó para mañana el inicio del debate oral y público por el homicidio de María Elena “Marilyn” Bárbaro (54), ultimada a golpes y enterrada en su propia casa el 17 de abril del 2004.Si bien existen fuertes indicios de que Rubén Oscar Schnimg (36) podría acogerse a un juicio abreviado, lo que implicaría que reconozca la culpabilidad del hecho, desde su defensa no quisieron anticipar ninguna decisión y sólo confirmaron la citación para el debate.“Por ahora con mi cliente decidimos no hablar con la prensa. Más adelante podría ser. Muchas gracias”, señaló el abogado Roberto Jaime Delacourt en un escueto diálogo con El Territorio.En consecuencia, hasta el momento está confirmado que el debate oral comenzará mañana, a las 8.30 en sede del Tribunal Penal Uno de Oberá, para lo que fueron citados cinco testigos.Como es sabido, tantos años de recursos y apelaciones de las partes hicieron que los jueces naturales del Tribunal se declararan incompetentes, por lo que fue necesario conformar una terna con magistrados del ámbito civil y laboral.Por ello, el órgano designado para juzgar a Schnimg quedó integrado por Jorge Erasmo Villalba, Ivonne Heppner y Mónica Drganc Fernández.Tampoco actuará la fiscal natural del Tribunal, Estela Salguero, lo que dio paso al subrogante Elías Bys, quien conoce en detalle al expediente ya que actuó en la instrucción.Precisamente, en un inicio el debate estaba previsto para el 28 de noviembre pasado, pero tuvo que ser reprogramado por licencia del fiscal Bys.La voluminosa causa por el brutal homicidio de Marilyn Bárbaro tuvo cinco procesados, aunque todos fueron liberados. Entre los implicados se hallaba Matías Ortiz, hijo de la entonces diputada provincial, Marlene Carvallo, circunstancia que atizó innumerables suspicacias.También fueron imputados Gabriel Piotroski, Patricio Do Santos, Daniel “Chaparro” Núñez y Schnimg, el único de todos los sospechosos que reconoció haber estado en la escena del crimen.Primero declaró que ofició de “campana”, pero luego se desdijo. Afirmó que la defensora oficial le recomendó que diga eso “porque así iba a zafar”.Si bien nunca negó haber estado en la escena del crimen, Schnimg también insistió con que ni siquiera ingresó a la casa de Marilyn. Luego del hecho condujo el auto de la víctima, aunque argumentó que pensó que era el coche de Piotroski.Se trata de un personaje central porque implicó a los demás, lo que también le costó casi siete años de cárcel, mientras que los otros cuatro fueron sobreseídos definitivamente y nunca podrán ser juzgados por este hecho.Respecto de la posibilidad de que Schnimg firme un juicio abreviado, fuentes del caso mencionaron que de esa forma evitaría la exposición pública y se vería beneficiado con una merma en la sentencia, de por sí acotada por los años que ya purgó en la Unidad Penal II de Oberá.Ante la consulta de este matutino, una fuente judicial explicó que al ser un solo implicado se eliminan ciertos agravantes, un artilugio legal que terminaría favoreciendo a Schnimg.“Si acepta el abreviado, con buena conducta en un par de años comenzaría con salidas transitorias y enseguida la condicional, según lo que estipula la ley. En cambio, si se somete a un debate oral y es hallado culpable le podría caber por lo menos otros diez años de cárcel. Pero por ahora el juicio sale”, explicaron.Actualmente, Schnimg es transportista de carga, pero se desempeña únicamente en el ámbito de la provincia por restricciones legales que limitan su accionar.Según mencionaron, desde que recuperó la libertad en 2011, nunca tuvo inconvenientes judiciales y cumplimentó todas las medidas dispuestas.