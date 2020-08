Profundo pesar por la muerte de un joven deportista en un siniestro vial - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020 | 07:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

“Desde lo más profundo de nuestro corazón le enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de Pedro Brizuela y acompañamos los sentimientos”



Karate Fed. Neuquén

“El karate federado de luto, ante la joven pérdida del hijo de nuestro hermano y amigo Pedro Brizuela, presidente del karate federado de Misiones”



Carlos Tulian

Las artes marciales, de luto La muerte de Brizuela generó un profundo pesar en el ámbito de las artes marciales, tanto de Misiones como de la región, ya que el muchacho era un conocido deportista vinculado a las disciplinas de judo y karate, e incluso es el menor de los hijos de Pedro Brizuela, presidente de la Federación de Karate de la provincia.



Conocido el triste suceso, en las redes sociales proliferaron mensajes de despedida al joven y de apoyo para sus familiares y amigos.



“Comunicamos la partida de nuestro gran amigo y judoka Renzo Brizuela. Un gran ejemplo de lucha, constancia y compañerismo en nuestro deporte. Dios te tenga en su gloria. Nuestros pésames y bendiciones a sus familiares y seres queridos”, fue la publicación en Facebook de Escuela de Judo Tokio.



Por su parte, el Ministerio de Deportes de la provincia también utilizó las redes sociales para solidarizarse con la familia Brizuela y en su cuenta oficial de Facebook postearon: “Expresamos nuestras sinceras condolencias al Sensei Pedro Brizuela, como también a familiares, amigos e integrantes de la Asociación Unificada de Karate de la provincia, por el fallecimiento de su hijo Renzo, quien se desempeñaba en la disciplina. QEPD”.

El mundo de las artes marciales está de luto desde ayer a la mañana, tras conocerse el fallecimiento del joven karateca Renzo Brizuela Vidal (22) en un siniestro vial protagonizado con su motocicleta en el barrio Fátima de Garupá.El hecho se registró minutos después de las 7 de la mañana sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de la manzana 61 del mencionado vecindario.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, Brizuela circulaba a gran velocidad a bordo de una motocicleta modelo Yamaha 125 y lo hacía en dirección hacia la ruta nacional 12, hasta que al llegar a la intersección con la calle Padre José Cataldini tuvo que realizar una maniobra evasiva que lo llevó a perder el control del rodado.Es que, por el carril contrario, venía una camioneta Ford F-100 que al llegar a la misma intersección pretendió girar hacia la izquierda para salir de la avenida e ingresar a la calle Cataldini. Fue en ese preciso momento que se encontró con la motocicleta de Brizuela, quien logró esquivar el impacto pero la maniobra lo llevó a perder la estabilidad y a derrapar sobre la acera.Luego de eso, el motociclista quedó tendido y gravemente herido sobre el pavimento, mientras que el conductor de la camioneta continuó su marcha sobre la calle Cataldini y dos cuadras más adelante la dejó abandonada a un costado de la calle.Mientras tanto, los vecinos de la zona ya asistieron a Brizuela y llamaron a la ambulancia, pero el joven motociclista ya se encontraba en estado crítico como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en zonas del cráneo.El muchacho alcanzó a ser trasladado al hospital Ramón Madariaga de Posadas, donde desafortunadamente falleció minutos después a pesar del esfuerzo médico.En el hecho intervino la Comisaría Decimocuarta, cuyos uniformados fueron los primeros en llegar al lugar e iniciar las correspondientes labores en la escena.Para ello se solicitó también la intervención del personal de la División Científica de la Unidad Regional X, que se encargó de realizar las pericias accidentológicas, que incluyeron toma de fotografías y planimetría, elementos que podrán establecer la mecánica del accidente.Pero eso no fue en todo, ya que en el caso también participaron los especialistas de Cibercrimen, que comenzaron a realizar el relavamiento de cámaras de seguridad con el objetivo de sumar elementos a la causa y esa labor fue clave ya que lograron conseguir imágenes que permitieron establecer la secuencia relatada inicialmente.En medio de las labores, además, los efectivos intervinientes dieron con la Ford F-100 involucrada, la cual había sido abandonada a unas dos cuadras de la intersección de calles donde se produjo el siniestro.Según detallaron las fuentes consultadas, el rodado fue examinado y no registraba marcas ni vestigios de impactos en su carrocería.Sin embargo, de su conductor nada se sabía hasta ese momento y esa situación se mantuvo hasta aproximadamente las 10.30, cuando un joven se presentó en la comisaría jurisdiccional y aseguró ser quien manejaba el rodado mayor al momento del hecho.Las fuentes indicaron que el implicado fue identificado como Agustín A. (25), en tanto que ante los uniformados en turno habría asegurado que decidió abandonar el rodado por temor a replesalias por lo sucedido.En esa instancia, el muchacho fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, quien lleva adelante la investigación del hecho.Las mismas fuentes consultadas expresaron que, si bien no hay indicios de impacto o colisión, el hecho todavía sigue bajo una minuciosa investigación para establecer qué grado de responsabilidad pudo tener el conductor de la camioneta. Incluso, aseguraron que también podría caberle una acusación por abandono de persona.Para todo ello será clave el avance de la pesquisa y, en ese marco, la Justicia ordenó que ambos rodados implicados sean secuestrados para ser sometidos a pericias.