Productores siguen preocupados por el robo de yerba mate

Lunes 1 de junio de 2020 | 19:57hs.

Un tema preocupante entre los colonos de Misiones es el robo de la yerba mate en las plantaciones. Denuncian que sigue pasando y que no obtuvieron respuestas a sus reclamos. Solicitan que los colonos sean solidarios y se cuiden entre ellos.“Un poco molesto, siempre hablando de lo mismo, siempre con la misma respuesta y bicicleteados con la solución”, empezó explicando el productor Cristian Klingbeil de Colonia Guaraní.Un problema que se repite en toda la provincia y buscan alternativas propias para resguardar las plantaciones, “los robos continúan y hay colonos que decidieron poner serenos para cuidar sus plantaciones, así y todo tienen miedo porque los que vienen a robar tiran un tiro al aire y vos solo con un machete, hay desventaja muy grande, hay zonas liberadas prácticamente”, comentó el productor.El daño es mucho para las plantas porque en muchos casos cosechan en lunas que perjudican a la planta, además manifiestan que vuelven a robar en plantaciones que fueron robados, llevando hasta los brotitos para la comercialización.“Por lo que vemos, desde el gobierno y de todos los ámbitos que deben garantizar seguridad, están esperando que un productor mate a un delincuente o alguien que ande transitando por la chacra, para que allí se genere un revuelo y empiecen a analizar el tema, mientras matan productores nadie hace nada”, lamentó Klingbeil.Todos los años están preocupados por los robos, hubo reuniones y no tuvieron respuestas, “este año también, en la ciudad de Posadas fuimos a hablar con el Subsecretario de seguridad, pero es cíclico el robo de la yerba y nadie hace nada, no hay una solución de fondo”.Además escuchan rumores por el robo de plantines, “hasta estamos escuchando rumores que las mudas que se roban en Campo Ramón, hay alguien que está acopiando y contrabandeando a Brasil, son rumores, nadie puede justificar”.Para finalizar pidió a los productores que estén atentos a sus chacras, que sean solidarios, porque entienden que es la única forma de cuidarse entre los colonos.