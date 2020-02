Productores se animan a cultivos no convencionales para generar ingresos

Lunes 24 de febrero de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Los productores misioneros siempre se caracterizaron por ser perseverantes, no se dan por vencidos tan rápido y pese a las adversidades buscan sacar sus productos adelante. No obstante, quizás una de sus rasgos más destacados sea la osadía, pues buscan todo el tiempo alternativas que aporten al crecimiento de la región. Por eso, tal vez, la frase “en Misiones tirás una semilla y crece” sea una de sus favoritas, porque lo hacen, y con esfuerzo y dedicación, esa semilla se convierte en hectáreas de desarrollo agrario e ingresos genuinos.

La yerba, el té, el tabaco y los cítricos son los productos provinciales por excelencia. Empero, el afán de nuevos caminos hizo que muchos colonos optaran por dedicarse a otro tipo de plantaciones, un poco menos convencionales.

Quizás al principio con pocas expectativas pero sí con mucho trabajo, lograron que la tierra colorada sea cuna de todo tipo de cultivos, muchos de ellos codiciados por grandes empresarios de otras provincias y países. Ejemplo de ello son los hongos, el bambú, el jengibre, el maracuyá o el jejy’a (frutos de palmitos) que son verdaderas joyas en la gastronomía mundial y se encuentran nada menos que en las chacras de los pueblos misioneros.

Jengibre

La comuna de Gobernador López se alza como una de las primeras de Misiones en apostar a una especie muy codiciada, pero poco labrada: el jengibre. Se trata de una planta muy utilizada en la medicina debido a sus múltiples propiedades. Aunque también se usa para la elaboración de platos y bebidas, por su aroma y sabor picante.

En estos casos, la incertidumbre de incursionar en una plantación no tradicional puso en dudas muchas veces a los trabajadores de la tierra, que nunca bajaron los brazos, convirtiéndose en una cuenca. Son alrededor de 60 los productores de la zona que se dedican al jengibre.



El bambú como opción

Martín Kleis (43) reside en Santiago de Liniers. Es propietario de un vivero en su chacra de seis hectáreas y pertenece a la organización Productores de Santiago de Liniers (Pusali).

Fue a través de esta organización que decidió dedicar su tierra al cultivo de plantas frutales y maderables. Sin embargo, hace cuatro años los ingenieros Hernán Sosa y Diego Chifarelli le propusieron plantar bambú. Es así que hoy en día Kleis utiliza un cuarto de hectárea de su chacra para este cultivo, siendo el productor más importante de la zona en este producto.

Kleis tiene diversos tipos de bambúes, de los cuales algunos son comestibles, para sombra, para realizar madera de construcciones, ornamentales, entre otros. Algunas de las especies son maximu sanime, Bambusa oldhamii, fulboide fulboide balcoa yunanesi bambusa vulgaris, como también están las de menor tamaño como abanico, sheraton, variegada y entricosa.

En entrevista con El Territorio, contó: “Tengo 18 especies de bambú, algunas aún las estamos estudiando para que tenga la documentación correspondiente”.

“Empezamos comprando de a dos porque no me daba el presupuesto, Chifarelli también me donó algunas. Las especies se dividen en tres, una parte comestibles, otra maderable y las ornamentales, si bien todas pueden serlo, también hay una especie que únicamente es ornamental, que son pequeñas y sirven para macetas”, determinó.

En cuanto a la manera de cultivar el bambú, el productor expresó que “nosotros tenemos bambú subtropical, que necesitan mucho sol y humedad a la vez y muchos cuidados. Cuando vamos a producir la planta es cuando se debe tener el mayor cuidado. Los plantines nacen del tronco del bambú y allí se envuelve con un plástico, un poco de tierra apropiada y se espera, es decir que nacen en el aire”.

Detalló que se debe pintar el tronco con hormonas, mantener la humedad de ambiente alta y cuando la planta este con mucha raíz, trasladar a las macetas donde las personas pueden llevar a su casa a un costo de 220 pesos.

Una vez que se puede traspasar a una maceta, la planta es regada por un sistema bien económico, “ya que viene de una naciente de un vecino que gentilmente nos da acceso y el agua llega por gravedad a un reservorio donde se utiliza para regar”, dijo Kleis. En cuanto al crecimiento, el bambú para sombra se desarrolla en unos cuatro años, mientras que los pequeños en dos.

“El bambú para sombra, es el que más me piden, se pueden plantar cerca de la casa y no corre peligro la estructura de la casa”, dijo.

Para Kleis nada fue sencillo, “cuando inicié tenía un total desconocimiento acerca de los bambúes, no había mucho a quien preguntar tampoco, no era una plantación de mandioca que podía hablar con otros productores. Gracias a los ingenieros fui aprendiendo, tuvimos bastantes pérdidas al principio, era prueba y error porque aprendimos de a poco, hoy ya estamos bien, hay miles de plantines preparados para ser trasplantados”, celebró.



Una fruta codiciada

Fredy Walter Smith (57) vive en Eldorado. Se dedica a la agricultura y apicultura en una pequeña chacra de media hectárea.

Hace cinco años que trabaja el suelo de su chacra. “Un día trabajando de empleado me puse a pensar porqué no trabajaba en mi tierra, quería plantar algo que no fuera convencional y empecé con rúcula, aunque después me dediqué a la fruta del maracuyá”, detalló.

Explicó que al principio fue para consumo personal pero luego como no había tanto mercado de esa fruta en Eldorado decidió empezar a comercializar en verdulerías de la zona y heladerías de Montecarlo.

Actualmente tiene 30 plantas de las cuales logra cosechar alrededor de 1.500 ejemplares.

En cuanto a los cuidados, Smith comentó: “es una planta que necesita sol, si tiene mucha sombra el maracuyá tendrá hongos y no se desarrollará bien. Como es una enredadera, en lo posible debe estar colgada de algún tipo de estructura en el aire, hay que controlar que las mariposas no depositen sus huevos y proliferen los gusanos, tengo que poner insecticidas de bajo espectro para que no sean dañinos”.

A la hora de cosechar se tiene en cuenta que se encuentre de color amarillo, puesto que “verde no se puede cosechar porque es tóxica, tampoco hay que dejarla caer al suelo como señal de que maduró”.En cuanto al tiempo de maduración si se planta en marzo para diciembre del mismo año se podrá cosechar la fruta, según relató el productor.

Si bien los meses de verano corresponden a la temporada de cosecha de la fruta, este año Smith tendrá maracuyá para marzo o principios de abril, ya que como a varios productores de Misiones el clima le jugó una mala pasada debido a una gran tormenta que destruyó su pequeña plantación.