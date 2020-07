Productores adquieren armas para su seguridad ante los reiterados robos de yerba mate

Lunes 13 de julio de 2020 | 19:51hs.

Productores de yerba mate mantuvieron una reunieron en Eldorado con autoridades municipales, provinciales y de la policía de Misiones para tratar de buscar una solución a los constantes robos de yerba mate. Asimismo piden una legislación que regule y habilite los secadores en cada municipio y además advirtió que los productores se están adquiriendo armas para su seguridad en caso de encontrarse con los delincuentes.En diálogo con El Territorio, Juan Carlos productor de Montecarlo manifestó que hace mucho vienen pidiendo a los municipios una legislación para que regulen a los secaderos o galpones que acopian yerba mate; “no estamos en contra del acopio, sino que están en reglas como los demás. Pero nadie tiene una habilitación de los municipios, nadie paga un impuesto, no hay una declaración jurada. Ahora el concejo deliberante lo va a tratar porque el negocio no existe por más que esta funcionando”, indicó el productor quien detalló que esta fue la cuarta reunión que mantuvieron con las autoridades municipales y de la policía de Misiones.“El INyM controla, pero no alcanza, el secadero primero tiene que estar habilitado y después hacer la documentación que corresponde. Cualquier secadero puede comprar yerba, pero que lo hagan con las reglas”, explicó.En cuanto al robo de yerba y a que los productores se están armando para actuar por mano propia, el productor indicó “siempre le informamos a las autoridades lo que pasa y esta pasando; evidentemente cuando hacemos algún ruido mandan a ocho o diez policías a recorrer las zonas, pero cuando se calma un poco la cosa, esos policías se van y ahí vuelve a robar”, manifestó Juan y agregó “estos robos se dan porque alguien compra, los delincuentes roban la yerba y lo venden”.“Los productores están cansados de los robos; es por ello que gente de Campo Grande, Andresito, las colonias de Eldorado, entre otras se están armando, se están comprando armas para tratar defender su producto”, sentenció.