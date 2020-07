Productor de Andresito denunció nuevo ataque de puma al ganado

Jueves 23 de julio de 2020 | 14:00hs.

Elías Oszurkiewicz sigue acumulando desazón e impotencia. El colono pionero de Comandante Andresito denunció nuevamente ser perjudicado por la incursión de pumas en su chacra, depredando la majada de ovejas, emprendimiento que lleva adelante desde hace más de 30 años, con ingente inversión en cuidado y mejoramiento genético.







"Ya no sé qué hacer, el daño es millonario y no tengo respuestas. En menos de dos años de casi 500 cabezas que llegué a tener de animales de genética mejorada, he perdido unos 400", señaló a El Territorio.





Y apuntó: "Todo está más que denunciado ante el Ministerio de Ecología, sin hallar respuesta alguna". "Me pregunto, si yo atropello un animal en la ruta, Ecología va a actuar y me va a cobrar una multa importante, entonces en mi caso, dónde está la justicia y la equidad", agregó el colono ofuscado.











Oszurkiewicz en el período de tiempo que menciona de casi dos años, ha venido denunciando sistemáticamente los distintos ataques, que fueron fotografiados por la cámara trampa instalada a su pedido, por la Fundación Vida Silvestre, enviando todo el material de cada ataque al Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de Misiones.