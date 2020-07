Procesaron a Nicolás Dujovne en la causa de los peajes

Miércoles 29 de julio de 2020

A pocas horas de dejar su cargo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer sin prisión preventiva y embargó por 100 millones de pesos por presuntas “violaciones a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” al ex ministro de Hacienda del macrismo Nicolás Dujovne en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes entre 2016 y 2018.En la víspera, Canicoba Corral había procesado al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, al tiempo que le tomó declaración indagatoria a Dujovne.El magistrado, que esta semana se jubilará, procesó a Dietrich luego de su indagatoria del pasado viernes por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y también le trabó un embargo por 500 millones de pesos.Este nuevo procesamiento se sumó al que resolvió días atrás sobre el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro durante el macrismo, Bernardo Saravia Frías, a quienes también fijó embargos a cada uno de 500 millones de pesos.En tanto, Dujovne declaró brevemente a través de videoconferencia, entregó un escrito y no respondió preguntas.La denuncia tuvo origen en la investigación que hicieron los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, en la que acusaron no sólo por las irregularidades de los contratos que tenían vencimiento en 2030, sino también por el pago de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Macri tenía en la empresa Ausol a la firma Natal Inversiones.La investigación es sobre los concesionarios de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste.Para el magistrado, la actitud del ex ministro de Hacienda “permitió que con fecha 26 de junio de 2018 se celebraran en favor de Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste, respectivamente, sin realizar objeciones el nombrado en cuanto a que sus cláusulas podían resultar contrarios a la ley vigente o perjudiciales para las arcas del Estado”.La pesquisa gira en torno a la extensión irregular de los contratos y al reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones supuestamente realizadas, “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.En resoluciones anteriores el magistrado recordó que para llevar a cabo las maniobras se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.