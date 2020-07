Prisión perpetua para Alberto Gauna por estrangular a su pareja en Garupá

Sábado 18 de julio de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

“Ojalá que nunca puedas volver a dormir por las noches”, fue lo último que escuchó Jorge Alberto Gauna (30) ayer, mientras era retirado de la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, luego de ser condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su pareja Yanina Benítez (24).

El desgarrador grito y casi entre lágrimas provino de los familiares de la víctima, quienes presenciaron la última audiencia del debate oral que había comenzado el miércoles y tenía a Gauna como único acusado por el hecho perpetrado en octubre de 2014 en Garupá.

Minutos antes de volver a ser esposado y trasladado a la Unidad Penal VI, Gauna oyó el veredicto cabizbajo y con los ojos cerrados. Tampoco quiso hacer uso de la última oportunidad para hablar que tenía antes de la sentencia.

Por secretaría, entonces, se procedió a dar lectura al fallo. El tribunal había decidido aplicarle al imputado la máxima pena al declararlo penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo en perjuicio de Benítez, con quien convivía en la casa donde se cometió el crimen.

La sentencia del tribunal integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Gregorio Busse y Ángel Dejesús Cardozo por subrogancia, fue comunicada minutos después de las 10 de la mañana, tras un breve cuarto intermedio dispuesto al culminar la ronda de alegatos.

La lectura de los fundamentos del fallo, en tanto, fue programada para el 3 de agosto a las 12, en la misma sala de audiencias.



Hecho acreditado

La sentencia se ajustó con lo solicitado al comienzo de la jornada por el fiscal Martín Alejandro Rau, quien en su alegato había pedido la pena de prisión perpetua al considerar acreditada la autoría del hecho por parte del acusado, como así también su plena conciencia al momento de cometer el femicidio.

Conforme a los elementos recolectados durante la investigación y al desarrollo del juicio, para el fiscal Rau quedó comprobado que todo comenzó el 17 de octubre de 2014 a la tarde, cuando Gauna salió de su casa llevándose la llave del inmueble y dejando fuera del domicilio a Yanina y sus dos pequeños, un bebé de cinco meses que tuvo con el imputado y una niña de 6 años, producto de una relación anterior.

Según la reconstrucción trazada, el hombre regresó a casa cerca de las 23 y dentro del domicilio se desató la discusión que culminó en femicidio.

“En determinado momento, Gauna tomó a Yanina del cuello, la aprisionó con sus manos y la estranguló. Esa presión fue lo suficientemente fuerte como para que a Yanina le quedara calcada en el cuello la cadenita que llevaba puesta, lo que es demostrativo de la fuerza, la saña y la intención que tuvo el imputado para dar muerte”, lanzó de manera contundente el fiscal en los primeros minutos de su alocución que se extendió por aproximadamente media hora.

Rau amplió que luego de ello Gauna tomó a su hijo y se fue de la casa, dejando a la hija de la víctima encerrada junto al cadáver de su madre. Esa niña luego fue clave para la investigación, ya que recordó escuchar cuando el hombre le dijo a su madre: “Mañana vas a morir”.

Además de apoyarse en ese crudo testimonio de la niña, el fiscal explicó que al menos tres testimonios recolectados durante el juicio sirven para ubicar al imputado en la escena, al tiempo que consideró que las pericias científicas fueron claras para establecer tanto la mecánica del hecho como la plena conciencia del sujeto al momento de cometer el crimen, desestimando así la posibilidad de un crimen cometido bajo “emoción violenta”, estrategia defensiva con la cual Gauna se mantuvo desde la etapa de instrucción hasta hoy.

Rau también mencionó los testimonios vertidos por dos uniformadas de la Comisaría de la Mujer de Fátima que, en la mañana siguiente al crimen, atendieron a Gauna cuando él se presentó en esa seccional con intenciones de radicar una exposición policial al asegurar que en la noche previa se había ido de la casa conyugal después de una discusión con su pareja y estaba preocupada por ella.

“Él, durante el transcurso del proceso, nunca contó el momento del desenlace fatal, tampoco contó cómo la estranguló ni la saña con la que la mató. No obstante eso, nos da una pauta clara de que él tenía plena conciencia de lo que había hecho al haber ido a hacer una exposición policial, que no era otra más de sus tretas para tratar de ocultar el hecho”, lanzó el fiscal mientras alegaba de pie y, por momentos, conmovido.

El fiscal además repasó algunos informes perito-psiquiátricos realizados al imputado, en los cuales se concluía que “no tenía síntomas de una psicopatología severa que le impidiera comprender la criminalidad de sus actos”.

De allí también extrajo que el hombre tenía buena relación con sus padres, a quienes acudía cada vez que tenía problemas, conclusión que consideró de relevancia para este caso.

“Él, con plena conciencia, cerró el domicilio, se subió al auto y se retiró lentamente para evitar ser escuchado (...) Tomó a su hijo en brazos, dejando a la hija de Yanina encerrada con el cadáver y fríamente se retiró del lugar. ¿A dónde fue? A lo de sus padres. ¿Por qué? Porque sabía que estaba en problemas, sabía lo que había hecho. Por eso mismo al día siguiente fue a hacer la exposición, para tratar de evadir su responsabilidad”, agregó.

Luego, Rau fue tajante al descartar la teoría que el propio Gauna puso sobre el tapete al afirmar que antes de la discusión había sido agredido con un palo por Yanina. “No tiene sustento probatorio en la causa”, dijo, al tiempo que mencionó que en los exámenes médicos no se le detectaron lesiones compatibles con ello, pero sí escoriaciones en el rostro que se condicen con arañazos defensivos de la joven.

En la continuidad de su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el arrepentimiento y el pedido de perdón expuesto por Gauna en la primera audiencia de debate simplemente fue un ardid para “lograr la clemencia del tribunal”.

En la causa se estableció que Gauna recibió tratamiento psiquiátrico entre 2010 y 2011, pero Rau se basó en las conclusiones de los peritos para indicar que al momento del hecho ya no padecía síntomas de ningún tipo.

“Este señor que está sentado frente a nosotros nunca más tuvo esos síntomas pese a haber dejado esa medicación, lo cual nos da cuenta de que todos los sucesos que realizó ese día los hizo de manera voluntaria, fría y meditada”, lanzó.

Con todo lo expuesto, el fiscal fue categórico al referirse a la cuestión de una posible emoción violenta: “No puede ser aplicada ninguna circunstancia atenuante”.

Por último, se dirigió al tribunal y pidió justicia. “Este pedido y clamor de justicia no lo hago solamente como fiscal, también lo hago como ciudadano y lo hago en representación de toda la sociedad y, especialmente, en nombre de las mujeres, para que dentro de esta sociedad no haya Ni Una Menos y que hechos como éste no hayan nunca más”, culminó Rau, citando también la histórica expresión utilizada por el fiscal Julio César Strassera durante el juicio a las juntas militares de la última dictadura militar en 1985.



“Explosión de la personalidad”

Luego llegó el turno de la defensa de Gauna, encabezada por Myriam Gauvry.

La letrada se adhirió al relato del hecho efectuado por la fiscalía, pero cuestionó las actitudes y comportamientos atribuidos a su cliente, dado que la estrategia fue mantener en pie la hipótesis de un crimen cometido bajo emoción violenta y de esa forma conseguir un atenuante en la pena, que es lo que finalmente solicitó ante el tribunal.

Para ello, la letrada primero citó una pericia practicada a su defendido en la cual se concluía que Gauna “tenía dificultades para controlar sus emociones, posee conflictos internos que afectan su personalidad con una intensa represión y mecanismos de defensa advertidos por un excesivo control para manejar sus impulsos. No parece haber conexión entre lo emocional y lo racional”.

Luego, se apoyó en algunos testimonios que daban cuenta de los permanentes conflictos y discusiones que registraba la pareja, los cuales -según su planteo- habrían motivado en su defendido esa reacción desmedida que culminó en femicidio.

“Estas circunstancias que hacen a la personalidad de Gauna llevaron a que, ante dos años de violencia verbal, psicológica y emocional, él mismo se vio superado por la situación y llegó al límite de no soportar más”.

Y agregó: “Él mismo explica que se fue de sus manos la discusión y que luego él se encuentra en la casa de sus padres con su hijo menor. Ese lapso de tiempo entre que se retira de la casa con su hijo y llega a la casa de sus padres en ningún momento lo pudo relatar porque no se acordaba. Ahí hablamos de la explosión de la personalidad que lleva a una amnesia temporaria que hace a que el señor Gauna no recuerde la forma en que acabó con la vida de la señora Benítez”.

En contrapartida al fiscal, para Gauvry “sí podemos hablar de una emoción violenta que fue generada por los destratos y maltratos psicológicos llevados a cabo durante toda su relación. No hubo ninguna premeditación en la forma y modo en que iba a realizar su conducta, no hubo dolo de matar. En ninguno momento Gauna tuvo el dolo de matar”.

En otro punto de su exposición, la letrada indicó “esta defensa sostiene que el crimen es aberrante, que no debería existir ninguna mujer más muerta a causa de la violencia de un hombre pero este no es el caso”.