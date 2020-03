Priorizan la atención de pacientes respiratorios en el hospital de San Pedro

Martes 17 de marzo de 2020 | 21:07hs.





El objetivo es organizar la atención de manera tal, que los demás pacientes no se mezclen con quienes tengan un cuadro respiratorio y coordinar el sistema de consulta suspendiendo la atención a pacientes para control de niño sano y adultos. Además se organizó la protección del personal a fin de disminuir la posibilidad de contagio.





Lo que se busca es tomar medidas que impidan la propagación del virus Coronavirus y que la población tome conciencia y no viaje a ningún lugar. Sobre la reunión, en diálogo con El Territorio, el doctor Cristian Cristaldo jefe de Zona Noreste de Salud, indico “La finalidad es evitar que los pacientes estén en la misma sala de espera, ateniendo de forma prioritaria a los posibles casos de coronavirus. No se realizará ningún tipo de certificados, sí la atención a las embarazadas y las que no tengan ninguna patología, ningún riesgo se le estará programando la consulta para dentro de 15 días”.





En lo que respecta el Coronavirus Cristaldo señalo “No sabemos la evolución de la enfermedad, es algo muy nuevo pero buscamos la mejor manera para que las personas entiendan que tenemos que cuidarnos entre todos, no viajen a Brasil, no asistan a lugares con movimiento importante de gente, es fundamental que estemos prevenidos”.





La vacunación se realizará en Zona Noreste de Salud y no en el hospital como se realizaba hasta el momento y quienes tengan que retirar medicamentos se dirigen directamente al sector de farmacia.

Durante la tarde de hoy, se realizó una reunión en el hospital de la capital de la Araucaria a fin de informar al personal que se desempeña en el nosocomio las medidas a tomar y el sistema de trabajo a llevar adelante a partir de mañana en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue y Coronavirus. Una de las prioridades en atender son pacientes con problemas respiratorios y solicitan a las personas sanas no concurrir al hospital.