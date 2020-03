Primera escala tras el gran sueño

Lunes 9 de marzo de 2020





“Estoy tranquilo”

El tiempo pasó como un torbellino desde aquel 21 de enero en el que Ricardo Báez (23) fue becado por la Unión Mundial de Lucha para estar en el Panamericano y luego en el Preolímpico, en Otawa, Canadá, y el gran día de salir al ruedo en el primer objetivo llegó. Hoy el posadeño competirá en la colchoneta en el certamen continental, y decir presente en este certamen, le abre la puerta para luchar el próximo domingo en la misma sede, en el torneo que otorga una plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 24 de julio al 9 de agosto.“Me siento bien, físicamente estoy preparado y de la cabeza estoy bien. En Buenos Aires entrené a pulmón junto a un entrenador Gabriel Medile, que me acompañó durante toda la preparación y estuvimos yendo a entrenar a diferentes clubes”, señaló Ricardo a El Territorio en la previa.Es que el misionero al recibir esta chance de buscar ser olímpico, no perdió tiempo y tuvo arduas semanas de intenso trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires, para llegar a esta semana, que será clave para acercarse a su sueño de estar en Tokio.“Estoy cuidándome con el peso, porque estoy medio pasado, pero estoy bien para el Panamericano y para llegar bien al clasificatorio olímpico”, añadió.Para Ricardo el 2019 fue un año duro, que lo pasó mucho tiempo fuera de casa y en el que -señaló- no obtuvo los resultados que pretendía, incluida la plaza olímpica, pero se le abrió una chance gigante y buscará alzarse con la plaza olímpica en la categoría 86 kilos, en el estilo libre.Ricardo es el mejor luchador de la tierra colorada, actual campeón argentino, medallista en panamericanos de lucha y dos representaciones con la selección en los Juegos Panamericanos en Toronto, en el 2015, y en Lima el año pasado, entre otros tantos logros en su haber. Por ello es que el posadeño obtuvo la beca, pero sabe que la vara está alta y tanto en el Panamericano como en el Preolímpico, se topará con los mejores del continente y sólo los finalistas de cada categoría se alzarán con los boletos a Tokio.Fueron cuatro años de este ciclo olímpico en el que Ricardo trabajó duro para soñar con estar en la máxima cita del deporte este año, representando a la selección argentina de lucha olímpica“Por ahora no tengo nervios, estoy demasiado tranquilo. Vamos a ver qué sensación hay una vez que esté en el predio de la competencia, ahí en el ambiente es otra cosa”, compartió en la previa.Hoy en el debut, el misionero se enfrentará al peruano Pool Ambrosio y de ganar pasará a cuartos de final, acercándose a la chance de subirse al podio.Y para finalizar, Ricardo señaló que “la verdad que quiero estar tranquilo y disfrutar esta competencia, disfrutar la semana y concentrarme para el preolímpico”.