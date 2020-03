Primarias de hoy son clave para definir opositor a Donald Trump

Martes 10 de marzo de 2020

Grupos de control de armas con Biden Dos de los principales grupos a favor del control de armas en el país expresaron ayer su respaldo a Joe Biden, el más reciente indicio de que los antecedentes irregulares de Bernie Sanders en el tema podrían lastrar su precandidatura demócrata. Everytown for Gun Safety y Brady anunciaron su apoyo al ex vicepresidente. El fondo de Everytown for Gun Safety planea gastar 60 millones de dólares en actividades electorales durante este ciclo, y parte de esos fondos se destinarán para apoyar la elección de Biden.

Un portavoz dijo que la organización transmite anuncios de manera regular y se involucra con grupos que organizan actos de los candidatos a los que apoya. El grupo, cuyo cofundador es el multimillonario ex alcalde de Nueva York Mike Bloomberg, también cuenta con 6 millones de simpatizantes y más de 375.000 donantes de base, cifras que podrían impulsar la atención y el apoyo a la candidatura presidencial de Biden a nivel nacional. Brady, otro de los principales grupos de prevención contra la violencia por armas de fuego, respaldó a Biden el domingo.

Los demócratas se aprestan a participar hoy en una serie de primarias en seis estados que podrían definir mejor la contienda entre el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders para ver quién es el abanderado del partido en las elecciones de noviembre.Michigan es el estado más grande de los que votarán y muchos habitantes, aparte de las primarias, tienen la vista puesta en si el presidente Donald Trump podría anotarse otra victoria allí en noviembre.Para Sanders, hay mucho en riesgo. En las contiendas internas del 2016 derrotó a Hillary Clinton en Michigan y fundamentó su argumento de que es capaz de ganar con una coalición de jóvenes, blancos de clase obrera y negros.Pero en estas primarias no ha podido repetir una victoria semejante, y si esta semana no lo logra, podrían esfumarse sus posibilidades de obtener la nominación.En Michigan, un estado donde está asentada la industria automotriz, Biden ha estado enfatizando el apoyo que dio al paquete de rescate financiero a ese sector que fue aprobado cuando él era vicepresidente, y ha hecho énfasis en el respaldo que tiene entre los afroamericanos allí.Las tendencias en Michigan podrían presagiar las de noviembre en la votación final. Hay quienes opinan que las promesas de Sanders de eliminar las deudas estudiantiles y ofrecer atención médica gratuita animarán a los jóvenes pero ahuyentarán a los mayores escépticos de su ideología socialdemócrata.Pero Biden podría tener lo contrario: apoyo entre los más moderados pero recelos entre los jóvenes.Los votantes de Sanders han visto a sus padres y amigos batallar con el pago de facturas médicas. Han pasado tiempo en España, Australia y otros países donde las personas no tienen la misma preocupación. Se preocupan del cambio climático.Los sub 30 que apoyan a Bernie Sanders se hacen la misma pregunta: ¿por qué las cosas no pueden ser diferentes?“Los jóvenes son aspiracionales”, dijo Jaclyn Schess, de 24 años, investigadora de economía de la salud en la Universidad de Michigan.Los millennials se sienten conmovidos por la visión de Sanders para el país: de un lugar donde todos tienen atención médica, la universidad es gratuita y los ricos y las empresas no tienen más influencia política que los maestros y los estudiantes.A diferencia del Supermartes de la semana pasada, cuando estaban en pugna catorce estados y 1.357 delegados, en esta jornada son seis estados y 352 delegados a la Convención Nacional Demócrata.Sin embargo, en esta etapa de las primarias cada estado cuenta en la labor de reforzar la tendencia victoriosa que quieren proyectar las campañas de cara al siguiente Supermartes 17, cuando Florida, Illinois, Ohio y Arizona tenga sus procesos para seleccionar 577 delegados.