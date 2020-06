Preventiva para un acusado de abusar de su hijastra de 9 años

Sábado 13 de junio de 2020

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

El aporte de unas maestras comprometidas fue la clave para develar la trama de abusos que padecía una pequeña alumna de nueve años de parte de su padrastro y la continuidad de la investigación fue tan contundente que ahora la Justicia pudo emitir una dura resolución contra el acusado.El caso se descubrió en agosto del año pasado, cuando la niña se quebró ante sus maestras y le contó que mientras su mamá se iba a trabajar ella era abusada sexualmente por el concubino de la mujer, es decir, su padrastro.Eso derivó en la correspondiente denuncia que dio inicio a la investigación, aunque la detención del sospechoso recién pudo ser concretada en marzo último, dado que al enterarse de que sus perversas acciones habían sido expuestas se dio a la fuga de la casa donde residía junto a la víctima.La detención del implicado, identificado como Juan Carlos C. (39), fue publicada en exclusiva por El Territorio el 14 de marzo pasado y desde ese momento el hombre permanece privado de su libertad, aunque en las últimas horas recibió una resolución que podría sellar su destino tras las rejas.Es que, de acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por este matutino, hace pocos días el hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de “abuso sexual simple agravado por la convivencia”.La medida fue dictada por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien en el mismo fallo además ordenó que el detenido sea trasladado a una celda de la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde continuará privado de su libertad mientras avance la causa en su contra.A la hora de tomar esta decisión, entre otras cuestiones, las autoridades judiciales tuvieron en cuenta el estado de vulnerabilidad de la víctima, la cual podría volver a correr riesgo en caso de que el hombre pudiera continuar el proceso en libertad.Para llegar hasta estas instancia clave en materia judicial, fue importante y destacable el accionar de un grupo de maestras que logró advertir los cambios de ánimo en la niña y comprometerse con ella para detectar qué sucedía y actuar en consecuencia.Según lo que se pudo reconstruir, la dramática y dura historia salió a luz en agosto de 2019, cuando una maestra de la Escuela 638 de Apóstoles comenzó a notar cambios drásticos en el comportamiento de una de sus alumnas.Es que la niña, de apenas 9 años, empezó a sufrir falta de atención y sus habituales risas y abrazos se transformaron en muecas de tristeza y por momentos llantos a los cuales inicialmente no le encontraban explicación.Pero la docente decidió ahondar en la situación y mediante su compromiso se pudo destapar una dura trama de abusos y agresiones que padecía la niña, como así también alguno de sus hermanos.En una de las tantas charlas con su maestra, la niña se sintió segura y contenida como para contar lo que venía sufriendo. En esa instancia, señaló que desde hace un tiempo venía siendo víctima de abusos por parte de la pareja de su madre y agregó que era amenazada para que no cuente nada.Allí también se supo que la niña tiene seis hermanos/as y vivieron durante mucho tiempo junto a su padre, un hombre al que las fuentes calificaron como un muy buen padre y trabajador, pero en abril de 2018 se produjo su fallecimiento y en esa instancia su madre decidió regresar a la vivienda pero en compañía de su nueva pareja, dando inicio a la pesadilla de la víctima.La situación en casa de la niña era tal que la menor incluso le pidió a su maestra para ir a vivir con ella y así escapar del calvario que sufría.Al tomar conocimiento de todo esto, la maestra y la directora del establecimiento escolar decidieron intervenir activamente en el caso. Se comunicaron con una hermana mayor de la niña y a partir de ahí se radicó una denuncia en la Fiscalía de Instrucción Cuatro de Apóstoles que dio inicio a toda la investigación que recientemente dio uno de sus grandes pasos.La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro, cuyo titular que comenzó a ordenar las medidas correspondientes.En esa instancia se supo que a la niña se le tomó declaración en Cámara Gesell y su testimonio fue contundente. Ante los profesionales intervinientes, la niña relató que los abusos se daban cuando su madre salía de casa y ella quedaba al cuidado del hombre.La menor también indicó que los abusos consistían en tocamientos de sus partes íntimas, tras los cuales era amenazaba para que no cuente nada.Si bien la niña no pudo dar precisiones en cuanto a la cantidad de tiempo en que se prolongaron los abusos, los pesquisas entienden que todo se produjo entre aproximadamente junio del 2018 cuando el hombre se instaló en la vivienda familiar y agosto del 2019, momento en el cual se radicó la denuncia del caso.La Justicia también citó a declarar tanto a la hermana que hizo la denuncia como a la maestra y a la directora de la institución educativa, quienes aportaron lo suyo y sumaron más elementos a la causa.Con todo eso sobre el tapete, el magistrado libró una orden de detención para el sospechoso, aunque al momento del allanamiento no fue encontrado en la vivienda ni en Apóstoles.Se especuló con la posibilidad de que, enterado del avance de la denuncia, el hombre se haya ido de Apóstoles a otra localidad de Misiones y durante todo ese tiempo continuó siendo buscado, pero a comienzos de marzo dio un paso en falso que finalmente lo terminó dejando tras las rejas.Las fuentes indicaron que en ese entonces obtuvieron información de que el hombre había regresado a la vivienda en cuestión y de inmediato se volvió a ordenar un allanamiento, el cual terminó dando resultado positivo porque los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VII de Apóstoles dieron con él, lo esposaron y lo dejaron detenido.Después de eso, el sujeto fue trasladado hasta el juzgado interviniente, donde compareció en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Faría y decidió abstenerse, tal como lo ampara su derecho.Posteriormente, las autoridades le notificaron todos los elementos que pesan en su contra y fue imputado por el delito de “abuso sexual simple agravado por la convivencia”. Ahora fue procesado y enviado a una cárcel de la provincia.