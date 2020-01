Preventiva para joven preso por triple crimen de Melchor Romero

Sábado 11 de enero de 2020

En la tarde de ayer se llevó a cabo la audiencia en la que una fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata pidió la prisión preventiva por 180 días del adolescente de 18 años imputado del triple crimen de su madre, su padrastro y su sobrina en Melchor Romero.

La medida fue solicitada por la fiscal Carmen Ibarra, quien el imputa al adolescente el delito de “triple homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y el vínculo”. La audiencia se llevó llevó a cabo en el Juzgado de Garantías del Joven 3 platense, subrogado por Luis Miguel Gabián.

Una fuente judicial informó a Télam que los peritos psiquiatras tuvieron una primer entrevista con el menor y que continuarán con el estudio.”Hasta el momento no hay indicios de que el adolescente sea inimputable”, explicó el informante y adelantó que “hay muchos indicios de su autoría en los hechos”.

En relación a esto en los últimos días declaró Andrea Medina, mamá de Alma (5), una de las víctimas. “Estoy segura de que los mató mi hermano”, le dijo, sin titubear, al fiscal Marcelo Martini (UFI Nº3), en una ampliación de su declaración.

“La Polaca” Medina es la madre de la niña asesinada en esa madrugada fatal en la casa de calle 523 entre 164 y 165, en Melchor Romero. El papa de Alma se encuentra detenido en la cárcel de Olmos, con condena hasta 2022 por “robo calificado” por el uso de un arma.

Medina ya había hecho una declaración en la que había calificado a Exequiel como “raro y sádico”. “Maltrataba a los gatitos”, agregó.

Otro testimonio referido al perfil del único detenido fue el de Martín Bravo, hijo de Raúl. “Mi padre cuando ha hablado conmigo me comentó que siempre que se separó de Graciela fue por culpa de uno de los hijos. Supongo que será el chico éste, del que estamos hablando”, señaló al diario platense El Día.

“Me decía que siempre lo terminaba echando y que él no era nadie para vivir en esa casa, que no era el padre y que no iba a ocupar ese lugar”, agregó.

En contrapunto, una de las tías del implicado, Norma, días atrás señaló que no cree que el joven cometió el brutal triple crimen y especuló que el adolescente podría haber visto el hecho.

Los asesinatos de Graciela Holsbak (54); de la pareja de ésta, Raúl Bravo (58); y de su pequeña nieta, Alma (5), fueron descubiertos el día de Año Nuevo en la casa de la calle 523, entre 164 y 165, de Melchor Romero.

Según el informe preliminar de las autopsias, las víctimas presentaban un promedio de 13 heridas de arma blanca cada una.

El hombre tenía una herida mortal en la zona del corazón, Holsbak una en el abdomen y la niña había sido degollada y su cuerpo descuartizado a la altura de las rodillas y colocado en una bolsa de consorcio que fue encontrada en la cocina.

“Las víctimas presentaban heridas de defensa, cortantes, en sus manos y dedos”, apuntó una fuente cercana a la investigación que graficó que el asesino usó el arma blanca “como un látigo”.

La presencia de heridas de defensa hacen presumir que las víctimas estaban despiertas al momento del ataque, pero los peritajes de las vísceras confirmarán si habían sido drogadas para disminuir su resistencia a los ataques.

Por su parte, el adolescente ahora detenido desapareció de la casa antes de que fueran hallados los cadáveres y la Policía lo buscó durante cinco días hasta que el lunes pasado llegó solo y por sus propios medios hasta el Destacamento Vial de Samborombón, a la vera de la Autovía 2.