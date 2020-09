Preventiva para abusador que cayó en el puesto Centinela - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Claves del caso Detención. El hombre identificado como M. A. G. (45) llegó a Misiones desde Tucumán con la intención de visitar a un familiar internado pero en medio del trámite saltó su pedido de captura.



Hecho. La denuncia en su contra fue radicada en febrero de 2019 y está acusado de abusar sexualmente de una sobrina. Los hechos se habrían cometido cuando la menor viajaba a visitarlo.



Causa. La denuncia fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, a cargo de Jorge Fernández, e interviene el juez de la misma circunscripción Manuel Balanda Gómez.

A un mes de haber sido detenido por la Policía de Misiones en un control sanitario en la localidad de San José cuando intentaba ingresar a la provincia, la Justicia de Puerto Rico le dictó la prisión preventiva a un hombre de 45 años que era buscado desde hacía un año y que registraba pedido de captura nacional e internacional por los presuntos abusos sexuales cometidos en perjuicio de una sobrina menor de edad.Se trata de un hombre identificado como M. A. G. (45) -sólo se utilizan las iniciales de su nombre para preservar la identidad de la víctima-, quien en la actualidad estaba domiciliado en San Miguel de Tucumán y que el 16 de agosto por la madrugada arribó al puesto de control Centinela, sobre ruta nacional 14, luego de llevar un año sin regresar a la tierra colorada.En dicha oportunidad, el acusado comentó a los efectivos policiales que el motivo de su regreso se debió a que un familiar suyo estaba internado en una clínica privada de Puerto Rico.Sin embargo, al revisar en la base de datos su DNI saltó el pedido de ubicación policial y eso derivó en su inmediata detención.Según detallaron las mismas fuentes, la grave acusación que pesa sobre este hombre se inició en febrero de 2019, luego que una de sus hermanas lo denunciara ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico por distintos hechos de abuso en perjuicio de su propia sobrina.Los voceros añadieron que los episodios denunciados se habrían producido en al menos tres oportunidades y se dieron cada vez que la menor visitaba a su tío en Tucumán. Los primeros hechos ocurrieron en 2016 cuando la pequeña tenía 12 años y se extendieron hasta 2018.Según consta en el expediente y, basado fundamentalmente en el aporte dado por la propia víctima en entrevista con psicólogos en Cámara Gesell, se sabe que el agresor amenazaba a la nena en cada visita para que no contara nada a sus padres. También añadió que en 2019 fue la última oportunidad en que el acusado visitó a la menor en Misiones y desde ese momento no volvió a ver a sus parientes en la localidad de Capioví.A partir de la presentación judicial, el fiscal Jorge Fernández inició las averiguaciones correspondientes con testimoniales y distintas pericias.Una vez avanzado en ello, solicitó mediante un exhorto a la Policía tucumana la ubicación del sospechoso, pero esto no pudo darse en aquel momento.Por ello, el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Puerto Rico, dispuso una orden de arresto nacional e internacional para el hombre.Según comentaron los pesquisas, ni bien identificaron al hombre en el puesto de control establecieron sus cuentas pendientes con la Justicia.Sin embargo, la orden judicial fue que el hombre sea sometido a los correspondientes estudios y pruebas de PCR para establecer si portaba coronavirus antes de avanzar en otra medidas.En esa instancia, los médicos de la barrera sanitaria procedieron a realizar su trabajo y hasta allí todo parecía un trámite normal para el hombre, dado que desconocía que mediante la base de datos la Policía ya había tomado conocimiento del pedido de captura que pesaba en su contra.De esa forma, el hombre permaneció en el lugar hasta el lunes a la tarde, cuando llegó el resultado de su estudio y los agentes sanitarios dieron el visto bueno para que pueda ingresar a la provincia.Para sorpresa suya, el paso siguiente fue la detención, concretada por efectivos policiales que solamente estaban esperando la confirmación del resultado negativo de Covid-19.Luego de eso, por orden del juez Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, fue trasladado hasta la Comisaría de Garuhapé y días después fue llevado al edificio judicial, primero para designar a su defensor en el proceso y luego para prestar declaración indagatoria.Desde ese momento el implicado permanece privado de su libertad y así continuará mientras avanza el proceso de investigación en su contra, dado que la Justicia resolvió su procesamiento con prisión preventiva.